Jody Bernal is al lang niet meer die jongen die een zwoel dansje staat te doen ergens aan een Spaans zwembad. Tegenwoordig is Jody dj, en maakt hij avonturen mee die een stuk verder gaan dan een beetje over het strand rollebollen met een stel bikinimodellen.

In deze aflevering van Festival Legends vertelt Jody over een totaal doorgeslagen feestweekend vol drank en drugs dat hem het hele land doorvoerde, van de Amsterdam ArenA tot een Brabantse parenclub.