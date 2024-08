Wie van ‘Queer Eye’ heeft de beste muzieksmaak?

Spotify en Netflix hebben een plug-in ontwikkeld voor de ongelooflijk vertederende en oprechte serie Queer Eye, waarmee je kan zien met wie van de Fab Five (Karamo, Tan, Antoni, Jonathan en Bobby) je muzieksmaak overeenkomt.

Het nieuwe seizoen van de serie is net uit, het is Pride-maand, dus reden genoeg om jezelf er eens aan te onderwerpen. Ik had het meeste gemeen met Tan, waar ik eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld over was. Ik wou zijn zoals Antoni, maar als Queer Eye mij iets heeft geleerd, is het dat het leven soms kut kan zijn. De applicatie roept bij mij vooral één vraag op: wie van de Fab Five heeft de beste muzieksmaak? Is het inderdaad Antoni, die je in enkele afleveringen al met een Strokes-shirt zag lopen? Of toch cultuur-expert Karamo? Het zou ook zomaar eens interieurontwerper Bobby Berk kunnen zijn. Ik besloot het uit te zoeken door de smaken van de Fab Five te rangschikken.

5. Jonathan Van Ness

Jonathan heeft verreweg de slechtste playlist, voornamelijk door het gebrek aan persoonlijkheid. Je zou bijna denken dat hij een zielloze robot is met ongelooflijk mooi, glimmend, lang, jaloersmakend haar. Er zit verontrustend veel RuPaul in zijn selectie – niemand vindt het écht leuk om te luisteren naar Sissy That Walk – en de rest van de liedjes bestaan uit clichés als I’m Coming Out en I’m Every Woman. Toch zit er ook een track van Lil Uzi Vert in de playlist ( The Way Life Goes) en ik kan niet uitvogelen waarom.

https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DWTarG7u0F62S

4. Bobby Berk

Wie is Bobby Berk eigenlijk? Wie is die man die Meghan Trainor en Jewel luistert, maar ook drie keer Missy Elliott in zijn selectie verwerkt? En waarom eindigt hij de playlist met een lied van Imagine Dragons? Zoveel vragen. Hij lijkt een vaag thema aan te houden: de nummers Work From Home, House Work en Work Bitch hebben allemaal het woord ‘work’ in de titel, wat misschien een referentie is naar het feit dat hij werkt? Ook heeft hij er een hoop vreemde popachtige EDM-liedjes in gestopt (Galantis, Jax Jones en Avicii), en nog erger: vier tracks van Betty Who. Bobby is het meest onopvallende lid van de Fab Five, en zijn muzieksmaak (die vooral bestaat uit generieke pop) past daar perfect bij.

https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX0AFojabHxv3

3. Antoni Porowski

Door veel naar de instagram-account van Antoni te kijken, weet ik dat hij geregeld naar Lana Del Rey luistert tijdens het koken. Daarnaast heb ik hem vaker een Strokes-shirt zien dragen, zo vaak dat de band hem zelfs een doos met T-shirts heeft gestuurd. Antoni is klaarblijkelijk het ‘indie-lid’ van de Fab Five, maar waar is de indie gebleven in deze verschrikkelijke playlist? Er zijn verdomd veel liedjes van Macklemore te horen, een nummer van Tegan and Sara, en ongeveer twintig miljoen tracks uit de jaren tachtig. Waar Antoni zichzelf enigszins mee redt, is Hang With Me van Robyn en die paar liedjes van Frank Ocean, maar kom op Antoni… We zijn beter van je gewend.

https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DX5nluNjMjoM0

2. Karamo Brown

De playlist van Karamo heeft ook een gebrek aan identiteit, maar zijn willekeurige selectie is tenminste soort van te beluisteren. Hij begint met Survivor van Destiny’s Child, maar heeft ook nummers van Frank Ocean, Janelle Monae, Drake en Ariana Grande in zijn playlist verwerkt. En o ja: hij eindigt met HUMBLE van Kendrick Lamar. Het lijkt erop dat Karamo zijn muziek voornamelijk kent van de tv, maar de playlist heeft gelukkig maar een paar liedjes die je wil overslaan, wat je niet kan zeggen over al zijn collega’s.



https://open.spotify.com/embed/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DXbHwYW9IUCXA

1. Tan France

Het blijkt dus dat stijl-expert Tan France de beste muzieksmaak heeft van de Fab Five. Hij begint zijn playlist zeer smaakvol met een lied uit een Bollywood-film uit de jaren negentig, stopt Supercut van Lorde (haar beste track) erin en selecteert ook nummers van Sufjan Stevens. Hij wisselt deze liedjes af met party-anthems van DJ Khaled (Wild Thoughts) en Jason Derulo (Swalla). De playlist van Tan heeft nummers die je individueel van elkaar kan luisteren, maar of ik het als geheel zou luisteren betwijfel ik. Maar goed: alles is beter dan de playlist van Bobby.



