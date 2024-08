Queers, vogue, barra’s en schaafijs op Kwaku

“Heren, pakt u vandaag uw vriend eens vast en dames, doet u hetzelfde met uw vriendin, zoen mekaar maar even lekker, want vandaag is de dag om uit de kast te komen!” riep een barra verkopende man gisteren bij het begin van het Kwaku-terrein. Het zomerfestival in Amsterdam duurt vier weekenden, en gisteren was het tweede weekend. Onderdeel daarvan was de Roze Zondag, volgens de website “het grootste black gay evenement van Europa”, met uitstekende muziek, vogue-optredens, dance-offs en performances, zoals een blote man die werd onder gesmeten met zout, als onderdeel van het project QUAQU_KWAKU.

Chris Pugmire liep rond en maakte foto’s.



Videos by VICE

Een model van de afrofuturistische performance van kunstenaar AiRich.

Eveneens een performance-model van kunstenaar AiRich.

Performance van Fazle and Olave Nduwanje





Jimmy Rage

AiRich en haar modellen.