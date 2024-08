Quentin Tarantino heeft een playlist gemaakt van zijn favoriete filmmuziek

Er zijn meerdere redenen waarom de films van Quentin Tarantino zo populair zijn. Sommige liefhebbers waarderen de kleurrijke personages en de scherpe dialogen, anderen de overdadige, maar toch ook wel weer stijlvolle geweldscènes. En dan zijn er ook nog fans die met een kladblokje alle filmreferenties bijhouden die Tarantino in zijn films stopt, of de dingen die hij altijd weer laat terugkomen, zoals close-ups van voeten.

Maar wat ook zeker een belangrijk aspect van zijn films is, is zijn gevoel voor goede filmmuziek. Samen met zijn music supervisor Mary Ramos heeft Tarantino altijd de juiste muziek uit weten te kiezen, om zo een sfeer neer te zetten en de personages nog meer energie mee te geven dan ze al hebben – of het nou gaat om nummers als Little Green Bag van George Baker, oude surfrock of Ennio Morricone



Naast deze afspeellijst is er ook een speciale playlist Once Upon a Time… in Hollywood op Spotify te beluisteren, zijn nieuwste en waarschijnlijk een-na-laatste film. Er is ook een podcast waarin hij dieper ingaat op de keuzes achter de soundtracks van deze film. Dat laatste zegt natuurlijk een stuk meer als je film al gezien hebt, maar er zijn in ieder geval zat mogelijkheden om je alvast een beetje in te luisteren.