Een 150 jaar oude antieke gitaar is aan gort geslagen op de set van ‘The Hateful Eight’

Hoe ver ben jij ooit gegaan in het nastreven van authenticiteit? Het lenen van je pa’s zwarte kasjmier sjaal voor je movie-maker ganstervideo was al vrij gestoord, net als het afstruinen van de Intersport-winkels op zoek naar enkelsokjes en een glimmende korte sportbroek voor je carnavalsoutfit. Gefeliciteerd, je bent een ware artiest met een visie. Maar jij bent misschien een artiest, Quentin Tarantino is een regisseur met een overduidelijk eigen stijl. En dus leende hij kostbare instrumenten in zijn streven naar authenticiteit, enkel om op de set van The Hateful Eight aan gort te slaan.



Tarantino leende een 150 jaar oude Martin-gitaar om die tijdens de filmopnames door een wel erg gemotiveerde Kurt Russell te laten verpulveren. In de desbetreffende scene zie je Daisy Domergue (aka Jennifer Jason Leigh) tokkelen op het nog intacte instrument wanneer John Ruth (Russells personage) besluit genoeg te hebben van het lawaai. Wat volgt is een opmerking in onversneden cynisme die waarschijnlijk nog héél lang als meme zal voortleven. “Music time’s over” zegt hij nog, en dan slaat hij de gitaar kapot tegen een stevige eiken steunpilaar.

“We hebben begrepen dat het een ongelukje was”, laat Dick Boak van het Martin Guitar Museum weten. “We gingen er van uit dat er een stellingkast op was gevallen.” Grote kans dat hij snel daarna dit gifje onder ogen kwam.

Volgens Mark Ulano, de geluidstechnicus van de film, was het de bedoeling dat de gitaar werd verwisseld voor een dummy voordat ‘ie brutaal werd vermoord. Maar blijkbaar zat Kurt Russell zo goed in zijn rol dat hij niet meer te houden was. Het staat als een (eiken) paal boven water dat dit erg kut nieuws is voor Martin, die de antieke gitaar uitleende met de verwachting het heelhuids terug te krijgen. Gelukkig (voor Tarentino) namen ze het nieuws volgens berichtgeving redelijk goed op. “Onder geen enkele voorwaarde zullen we nog gitaren uitlenen.”

Wat je dus in het gifje ziet is niet een briljante acteerprestatie van Jennifer Leigh, maar iemand die vol verbazing en geschrokken reageert omdat ze voor haar ogen een stukje muziekgeschiedenis aan diggelen ziet gaan. Met dank aan de onwaarschijnlijke carrièreopleving van Kurt Russell. Laten we aannemen dat het de soort authenticiteit was die Tarantino zocht.

Volgende week bij Noisey: Tarantino leent en vernielt de enige viool die de ramp met de Titantic overleefde op de set van de nieuwe Tim Roth-film, over mannen die aan het moorden gaan.