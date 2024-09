Verhalen over Prince lijken vaak verzonnen, maar zijn meestal harstikke waar

Bijna ieder verhaal over Prince is zo spectaculair dat het rechtstreeks uit de Bijbel lijkt te komen. Hij ontsloeg ooit een crewlid omdat-ie oogcontact dufde te maken, en hij plaatste ooit een contactadvertentie met een vage foto van zijn gezicht met daarboven de tekst: “gewilde bachelor zoekt het mooiste meisje van de wereld om mee op vakantie te gaan.” De Prince-verhalen zijn zo wild dat het wel fanfictie moet zijn. Het enige verschil is dat de verhalen over Prince vaak waar zijn. Deze keer is het de beurt aan Questlove, de drummer van The Roots, om zijn Prince-verhaal te vertellen. Questlove werd ooit door Prince ontslagen als dj en werd vervangen door de dvd van Finding Nemo. “Did I just get replaced by a cartoon fish? Yes, I did.” Check het absurde verhaal hieronder. Ironisch genoeg verteld in de vorm van een cartoon.