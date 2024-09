Quick, Draw! van Google maakt op vermakelijke wijze duidelijk dat je slecht kan tekenen

Vandaag heb ik meer tijd aan Quick, Draw! besteed dan me lief is. Het is een nieuw spelletje ontworpen door Google en het is min of meer hetzelfde als Pictionary. Je krijgt een woord/object en dan krijg je twintig seconden om het in sneltempo met je muis te gaan tekenen. Ik ben niet zo goed in tekenen, maar ik dacht het toch een kans te geven. Het eerste wat ik moest tekenen was een mug. Ik deed mijn best, maar Quick, Draw! zag er een haai in. Spijtige zaak.

Quik, Draw! is gebaseerd is op kunstmatige intelligentie. Het algoritme achter het spel slaat alle afbeeldingen op die door bezoekers gemaakt worden. Hierdoor verandert het spel dan ook constant. Als het vandaag jouw ‘kat’ nog niet herkent, doet het dat over een paar dagen misschien wel. Hoe meer we er dus allemaal op spelen, hoe meer onze krabbels begrepen zullen worden.

Thanks Quick, Draw!, maar ik zie er niet echt een zwaan in.

Quick, Draw! is onderdeel van de A.I. Experiments van Google. Met een serie programma’s experimenteer het bedrijf met kunstmatige intelligentie om zo hun eigen systeem beter te maken. Andere programma’s binnen deze serie zijn bijvoorbeeld Thing Translator, waarbij je een foto van een object kan nemen en het programma niet enkel het object herkent, maar het ook direct kan vertalen naar een andere taal. Giorgio Cam gaat nog een stapje verder, en maakt een songtekst bij een object waar je een foto van hebt genomen.

Zoals ik zei, heb ik vandaag iets te veel slechte tekeningetjes gemaakt. Dat is ook direct het eerste wat ik van Quick, Draw! heb geleerd: tekenen met je muis is ontzettend moeilijk. Het tweede wat ik heb geleerd is dat kunstmatige intelligentie helemaal niet zo intelligent is als het aankomt op het ontcijferen van mijn tekeningen. Zo moest ik bijvoorbeeld een slaapzak tekenen en die had ik vrij aardig uitgevoerd. Maar Google zag er toch een afstandsbediening, een rekenmachine of een mobieltje in. Toch maakt juist dit het spelletje zo vermakelijk. Het is gewoon leuk om een computer te horen – ja, hij praat – worstelen met jouw misbaksels van tekeningen.

Hieronder de hoogte- en dieptepunten:

Hoe moet je dan wel een slaapzak tekenen?

Niet het mooiste werkvoertuig dat ik heb gemaakt, maar Google vindt het oké.

Komaan, dit is toch duidelijk een kikker?

Er een klein tekstje bij schrijven helpt dus niet echt…

Een eenvoudig stokmannetje lijkt dus verdacht goed op twee mensen die aan yoga doen, nice!

Dat was wel heel makkelijk.