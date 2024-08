R. Kelly wordt ervan beschuldigd vrouwen tegen hun wil vast te houden in een sekte

Buzzfeed beweert vandaag in een artikel dat een aantal ouders aangifte hebben gedaan bij de politie tegen R. Kelly, die hun dochters ’tegen hun wil in’ bij hem vasthoudt in zijn huizen in Chicago en Atlanta. Drie vrouwen die voorheen voor Kelly werkten, hebben ook bewijs geleverd dat dit zo zou zijn.

Het is niet de eerste keer dat R. Kelly te maken krijgt met zulke heftige beschuldigingen: in 2008 werd hij vrijgesproken van aanklachten betreft het maken van kinderporno. Het stuk op Buzzfeed is geschreven door journalist Jim DeRogatis, die al een paar jaar bericht over de aanklachten tegen Kelly. Een aantal bronnen ondersteunen de beschuldigingen – er wordt onder meer beweerd dat hij zijn seksuele handelingen met vrouwen filmt en de video’s laat zien aan mannen binnen zijn sociale kring. Daarnaast zou hij voorkomen dat de vrouwen – waarvan de meesten de ambitie hebben zangeressen te worden – contact opnemen met vrienden en familie. Daarbij zou hij hun mobiele telefoons vervangen met andere telefoons. Ook wordt er beweerd dat hij ze mishandeld.

Videos by VICE

Buiten Kelly’s advocaat Linda Mensch (die in het Buzzfeed-stuk wordt geciteerd) is er nog geen officieel statement van Kelly’s team.