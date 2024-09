De stenen van Sjoerd Schunselaar zetten lichaamswarmte om in licht

Technologie wordt vaak gebruikt om het lichaam te verbeteren, zelfs tot het punt dat we apparaten in ons laten implanteren. Maar wat als de rollen waren omgedraaid? Wat als het menselijk lichaam technologie een handje helpt? Het kan heel goed volgens kunstenaar Sjoerd Schunselaar. Voor zijn nieuwste project Hand Harvesting heeft hij een steen ontworpen die lichaamswarmte omzet in energie. Door je hand op de doorzichtige steen te leggen licht de steen op.

“Tijdens mijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie ging ik nadenken over het feit dat het lichaam eigenlijk een grote warmtebron is,” vertelt Schunselaar aan The Creators Project. “Hoewel we deze hitte gebruiken om onze lichaamstemperatuur in stand te houden, gaat de hitte die we uitstralen vaak verloren. Dat vond ik zonde, dus ging ik onderzoeken hoe ik gebruik kan maken van deze natuurlijke warmtebron.”

Videos by VICE

Op de buitenkant van de steen heeft hij een peltier-element geplaatst, een klein stukje elektronica dat een warmteverschil kan omzetten in elektriciteit. De steen houdt de temperatuur van de omgeving heel lang vast. Gecombineerd met het peltier-element kan er genoeg elektriciteit worden gegenereerd en vervolgens opgeslagen om de steen te laten oplichten. Voor zijn eerste project moest Schunselaar nog een tijdje met de steen in zijn broekzak lopen, maar met de hulp van Scott van Haastrecht is het vermogen van Hand Harvesting opgekrikt, waardoor de steen meteen oplicht zodra je hem aanraakt.

Het kunstwerk van Schunselaar lijkt op een bijzettafeltje. In de steen van albast zit een handafdruk. Met zijn kunst probeert hij technologie toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen. “Technologie is overal in ons dagelijkse leven,” vertelt hij, “maar we hebben niet meer de kennis om bijvoorbeeld onze eigen auto te repareren of een broodrooster te maken. Door technologie en mensen op deze manier samen te brengen hoop ik dat mensen beseffen wat we bezitten op het gebied van technologie en hoe we het kunnen onderhouden.”

Ga naar de website van Schunselaar voor meer van zijn werk.