Als je konijnen en konijnliefhebbers zoekt, moet je naar een konijnenshow

Ik ben een Britse fotograaf en liefhebber van konijnen. Toen ik in 2011 naar New York moest verhuizen voor mijn werk, had ik geen heimwee naar mijn geboorteland, maar ik miste mijn huisdier in Londen wel verschrikkelijk. Om dit gemis op te vangen besloot ik een aantal Amerikaanse konijnenshows te bezoeken voor mijn broodnodige dosis konijnenschattigheid. Zo kwam ik aan een reeks foto’s van de dikke langoren op shows in Washington, Ohio, New York, Massachusetts en Pennsylvania. Geniet ervan.

Voor meer werk van Leanne, kijk hier en hier.