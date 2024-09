Rabby Racks richtte SFB op, maar kan nu pas proeven van het succes

​Beeld door Alwin Sinnema​



Rabby Racks is een van de bekendste onbekenden uit de Nederlandse rapscene. Zijn naam wordt vaak genoemd in tracks van SFB (Strictly Family Business), en hij opent Reset The Levels 2: Boulevard via een telefoonverbinding vanuit de gevangenis. In 2014 werd de CEO van SFB opgepakt en veroordeeld in een grootschalige creditcardfraudezaak. Nu is hij vrij, en vorige week bracht hij zijn eerste solomixtape Racks uit. We spraken met hem af en vroegen hem naar zijn muziek, het ontstaan van SFB en zijn tijd in de gevangenis.

Noisey: Hoi Rabby, je eerste eigen mixtape is uit. Hoe zijn de reacties?

Rabby Racks: Ja, goed man. De telefoon stond roodgloeiend toen-ie uitkwam.

Je bent natuurlijk bekend als Rabby Racks van SFB, maar de jongens zijn maar minimaal te horen op de mixtape. Heb je daar bewust voor gekozen?

Het is mijn eerste eigen ding, en ik wil niet dat mensen later zeggen dat ik mijn succes aan iemand anders te danken heb. Frenna ziet mij in de studio, en natuurlijk helpt hij mij, maar uiteindelijk doe ik het wel zelf. Ook omdat ze zelf bezig zijn met andere dingen. Reset The Levels 3 komt eraan, Frenna’s soloplaat komt eraan. De focus moet daarop blijven.

Het succes van SFB is belangrijker dan je eigen ding?

Ja man, SFB boven alles. Altijd. Strictly Family is echt, snap je? Als ik mijn eigen carrière moet opgeven, zou ik dat gelijk doen.

Wat is eigenlijk jouw rol bij SFB?

Ik heb SFB opgericht en de jongens bij elkaar gebracht. Dat kostte wel wat tijd. Frenna wilde bijvoorbeeld nooit rappen, maar ik heb zo lang op hem ingepraat dat hij het toch ging doen. Jandro was vroeger altijd al bij hem. Priceless kende ik ook al jaren. Op een gegeven moment gaf ik een verjaardagsfeestje, en onder de aftermovie heb ik een track gezet van hen. Later kwam KM erbij. Eigenlijk heb ik vanaf toen alles voor ze geregeld.



Waarom ging je zelf niet rappen bij SFB?

Ik rapte wel, maar paste niet goed in het plaatje. Zij komen uit Den Haag, ik kom uit Delft. En een groep van vier man is volgens mij perfect. En het was mijn tijd gewoon nog niet, ik had meer tijd nodig. Bovendien had ik het druk genoeg met op ze te letten. Echt ruwe diamanten waren ze, nu na drie jaar glimmen ze pas echt. Ik deed de managing, promotie en marketing. Jammer genoeg kwam ik toen vast te zitten.

YouTube staat vol met filmpjes over je zaak, maar wat is nou het echte verhaal?

Je moet het zo zien: wij zijn geen jongens uit Het Gooi. Ik kom niet uit Wassenaar. En als je ziet dat een jongen als ik opeens schoenen draagt van duizend euro en geld begint te gooien in de club, wekt dat argwaan. Uiteindelijk ben ik opgepakt in een zaak waar meer dan twintig mensen bij betrokken zijn, en de enige manier om mezelf vrij te pleiten is andere mensen opofferen. Eigenlijk vragen ze me te snitchen. En nu heb ik een ontnemingsvordering gekregen voor de hele zaak, en draai ik op voor alle schade die is aangericht.

Wat is een ontnemingsvordering?

Een bepaald bedrag dat ik moet terugbetalen aan de staat.

Hoeveel?

Twee ton. Maar ik ben wel in hoger beroep gegaan, dat loopt nog. Pas als ik namen geef kunnen ze de juiste mensen oppakken en dan vermindert de straf voor mij.

Het heeft dus wel te maken met die creditcardfraude?

Ik moet mijn inkomen kunnen aantonen, en dat lukt niet overal. De zaak loopt van 2010 tot 2014, en mijn dossier is meer dan drieduizend bladzijdes. Opeens begon mijn naam in verschillende zaken naar boven te komen. Ook in een drugszaak van een kennis van mij, waar ik niks mee te maken had. Ik ben daar niet voor veroordeeld, maar zo stapelen de dingen zich wel op. Maar ik ben dus veroordeeld voor het feit dat ik mijn inkomen niet kan verklaren.

Juist op het moment dat SFB doorbrak, zat jij in de gevangenis. Hoe was dat?

Het was pijnlijk, maar natuurlijk was ik ook blij. Het was gek om mee te maken. Elke keer als we SFB op de radio hoorden, werd er op de muren gebonkt, mensen waren oprecht blij voor me. Er werd tegen me gezegd: jij hebt tenminste iets om op te pakken als je straks buiten komt. Het succes van SFB is iets waar ik op verder kan bouwen nu ik vrij ben. Je ziet in de gevangenis zoveel mensen die niets hebben, en op het moment dat ze vrijkomen vragen ze direct een uitkering aan. Dat verminderde voor mij de pijn heel erg.

Hoe kreeg je het succes mee?

FunX, man. FunX is het nummer een radiostation in de gevangenis. We zijn begin 2014 begonnen met SFB, en eind 2014 werd ik in hechtenis genomen. Hierdoor heb ik wel veel gemist. Ik was bijvoorbeeld bij de clipshoot van Loca, maar het eindresultaat heb ik pas heel laat gezien. Pas toen andere jongens uit de buurt ook in de gevangenis kwamen, hoorde ik dat die clip zo hard ging. En dat was nog voor New Wave. Toen dat begon te lopen, kwam er op een gegeven moment een bewaarder naar me toe, die zei: ‘Hey, ik zie hier een foto van SFB op jouw kamer, hoe zit dat? Want ik ga binnenkort naar Lowlands, en zij staan daar ook.’

In hoeverre kon je betrokken zijn als manager terwijl je vastzat?

Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd, maar het was moeilijk. Gelukkig had ik voor mijn arrestatie Kendrick (Beyond Music Management) in dienst genomen. Hij kon SFB onder zijn vleugels nemen zodat alles door kon blijven gaan en tot de dag van vandaag werken we nog steeds samen. Maar bijvoorbeeld bij het ondertekenen van contracten hebben ze wel mijn mening gevraagd. Op een gegeven moment hadden drie labels interesse, maar ik wilde vanaf het begin het liefst niet tekenen. Vooral Frenna heeft me verteld over gesprekken met Kees de Koning, en uiteindelijk heb ik de contracten ook gezien. Ze hebben me wel weten te overtuigen om te tekenen, en kijk wat er van gekomen is. Ik ben altijd overal bij betrokken geweest, en dat gaat in de toekomst ook zo blijven. De jongens zijn altijd loyaal geweest. Er is geschiedenis geschreven. Het is goed. Iedereen heeft een eigen auto en kan de huur betalen. Ik kan m’n moeder helpen met de huur, en dat allemaal van muziek. Dat is schitterend. Verloren jongens zullen winnen.

