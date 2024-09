Rachel Green maakte een valentijnsmixtape speciaal voor verbitterde singles

Dat Valentijnsdag achterlijk is hoeven we je niet uit te leggen. Er is namelijk een reële kans dat je vrijgezel bent, en dan heb je dus echt geen zak aan deze confronterende dag. Ach, whatever. Wat je kunt doen is het volgende: trek iets comfortabels aan, kruip onder een dekentje en zet deze mixtape van Rachel Green aan, inclusief onromantische dingen als pistoolschoten en zwartgallige melodieën. Ze maakte de mix speciaal voor iedereen die vandaag geen date heeft. Green trapt met dit half uurtje muzikale misère haar nieuwe mixtape-reeks Assume Whatever You Want af, waarmee ze je elke maand de duistere kant van verschillende genres voorschotelt.

Luister hieronder naar de mixtape van Rachel Green en werp gelijk een blik op de tracklist:

Videos by VICE



Harris Cole – Chapstick

Nosaj Thing – Varius

Neroche – Swamp Root

Lapalux Featuring Kerry Leatham – Without You

Neroche – Take This Book And Burn It

Tonstartssbandht – 5FT7

White Ring – IxC999

Amnesia Scanner – As Crust

Reykjavíkurdætur – HÆPIÐ

Chee – 10 Haze

Neroche – A Thousand Hollow Acres

Sevdaliza – That Other Girl (Sevdaliza Bootleg Unreleased)

Kinsman – Boundaries (Unreleased)

LRKR – Morning Rain

Juan Calderon – Where I’ve Been

Saudade – Blackout