Deze twee zijn stapelverliefd maar hij stemt radicaal rechts en zij progressief links

Guusje (22) is juf en Keaton (24) volgt een opleiding aan de Zeevaartschool. Ze ontmoetten elkaar op Tinder. Op hun tweede date kwamen ze erachter dat hun politieke voorkeur mijlenver uit elkaar ligt, of eigenlijk, de twee alleruiterste punten van het spectrum zijn: hij stemt Forum voor Democratie (FvD) en zij twijfelt over BIJ1 en PvdD. Aartsrivalen, zou je denken, maar toch relatieën ze er al een jaar prima op los.

En nee, dat gaat niet zonder slag of stoot, maar over het algemeen wel “supergoed”. Ze leren van elkaar, en hebben zelfs voortschrijdende inzichten over bepaalde linkse of rechtse zaken. Toch houden ze stevig vast aan hun eigen standpunten.

Maar hoe doen ze dat precies, en al helemaal nu in verkiezingstijd, wanneer het gloeiend heet onder ieders politieke poten wordt? Hoe houdt een relatie stand als je zo extreem van mening verschilt? Vliegen ze elkaar constant in de haren, of ontmoeten ze elkaar telkens in het midden? Ik vroeg het aan ze.

VICE: Ha Guusje en Keaton, jullie politieke voorkeur verschilt nogal. Guusje: Ja. Vorige verkiezingen stemde ik op Partij voor de Dieren, nu misschien op BIJ1. Ik ben heel progressief links: ik ben feminist, pro-vluchteling, vegetariër en ik wil het klimaat redden.

Keaton: Ik stem op FvD. Ik ben rechts en nationalistisch, vind het mooi om te zien hoe Thierry strijdt voor de directe democratie. Hij is anti-EU en tegen het immigratiebeleid. Hij geeft echt om ons land − en ik wil iemand aan het roer die zorgt voor een mooie sfeer, een saamhorigheidsgevoel in de samenleving, en ervoor zorgt dat iedereen die een Nederlands paspoort heeft weer trots is op Nederland.

Op de tweede date kwamen jullie erachter dat jullie radicaal anders denken. Hoe ging dat? Guusje: We waren in het park en daar deelden mensen van DENK flyers uit. Keaton zei zoiets van: “Wat moeten zij hier nou?” Terwijl ik dacht: wat goed, kom op voor je rechten! Vervolgens ging het gesprek over Trump en kwam ik erachter dat zijn opa een rechtse Pro-Trump Amerikaanse veteraan is en hij zelf ook voor Trump is. Ik schrok me rot. Toen hadden we eigenlijk al ruzie.

Keaton: Zij was totaal in de war, wist niet dat mensen zoals ik ook in Nederland bestonden.

Guusje: Ik was helemaal klaar met hem, heb nog naar vriendinnen berichtjes gestuurd van: “Jezus wat ís dit voor een rechtse gozer.”

Wanneer sloeg de vonk over? Guusje: Hij had zijn trein gemist dus bleef slapen. Toen klikte het in bed ineens heel erg − de fysieke klik was er, maar de mentale klik niet. Hij zei: “Jij bent qua uiterlijk wel mijn ding, maar je innerlijk is wel een beetje irritant.”

Keaton: Ik vond haar er linksig uitzien, met haar oorbellen en neuspiercing, maar vond dat ook juist wel leuk. Ik vond het interessant dat we zulke felle discussies hadden. Ja, het klikte wel. Toen heb ik heel erg mijn best gedaan en zijn we verliefd geworden.

Guusje: Het is bij ons spanning, passie en vuur. Ik geloof dat haat en liefde dichtbij elkaar liggen − eerst was het vooral haat, en dat ging over in liefde.

Waar hebben jullie de grootste onenigheid over? Guusje: Onze heftigste discussies gaan over het migratiebeleid. Ik ben juf en vanuit de pabo moesten we naar een asielzoekerscentrum om daar te praten met kinderen. Ik dacht: als iemand ooit nog een vluchteling een gelukszoeker noemt, geef ik diegene een klap. Het gaat niet om geluk, maar het is een kwestie van leven of dood voor hen.

Keaton: Ik vind het niet goed voor Nederland, dus heel simpel: waarom zouden we al die mensen toelaten? Ik vind wel dat we ze kunnen helpen in hun eigen land, maar gewoon niet hier. Er wordt weleens gezegd: “Import the third world, become the third world.” Straks is Nederland geen Nederland meer, en Europa geen Europa. Als het aan extreemlinks ligt zouden we hier 3 miljoen mensen uit China of India hebben, maar waar trek je de grens? Een beetje immigratie is goed geweest, goed voor de diversiteit en dat is mooi, maar nu slaat het door.

Guusje: We leven soms echt in een andere realiteit. Toen ik beelden zag van kinderen die in kooien bij de grenzen van Mexico zaten, bleef Keat alsnog bij zijn standpunt dat de grenzen dicht moeten. Toen dacht ik: hoe kan je dit zeggen? Ik heb hem toen weggestuurd. De emoties lopen dan hoog op, maar als we allebei zijn afgekoeld praten we rustig. Dan legt hij uit dat hij het natuurlijk óók heel erg vindt dat die kinderen daar zitten.

Hoe overbruggen jullie in godsnaam die enorme verschillen? Guusje: We hebben het echt heel erg leuk samen. We kunnen heel erg lachen en het is nooit saai tussen ons. Ik vind ruziemaken lekker. Mijn ex zei altijd: “We praten verder als je bent afgekoeld.” Daar werd ik gek van.

Keaton: We hebben er vrede mee dat we het niet met elkaar eens zijn. Er lijkt me geen reet aan als we het over alles eens waren. Ik ben gewoon heel verliefd op haar, ik vind haar slim en ik vind het heel leuk dat ze heel goed is met kinderen.

Guusje: Het is niet altijd leuk en makkelijk, maar we zijn wel het levende bewijs dat links en rechts samen kan gaan.

Proberen jullie elkaar ook weleens te overtuigen van jullie standpunten? Guusje: Soms ben ik bang dat ik ineens zijn standpunten ga geloven. Dan betrap ik mezelf op de gedachte: misschien is Biden wel echt een demente oude man en Trump een sterke leider. Maar dan denk ik: nee stop, en dan ga ik weer feministische podcasts luisteren en feministische boeken lezen.

Keaton: Door haar doe ik wel mee met dit interview. Ik was wel even bang dat ik in dit interview als een rechtse gekkie zou overkomen, maar ik geloof in de vrijheid van meningsuiting. Ik heb liever dat ik mijn mening kan uiten en dat ik een risico loop dat ik word afgerekend dan dat ik niets zeg. Weet je wat ik bizar vind? Dat bij links progressief zo’n cancelculture heerst, daardoor ontstaat een gespleten samenleving.

Gaat het eigenlijk stroever tussen jullie in verkiezingstijd? Guusje: Het is inderdaad een extra moeilijke tijd voor ons, met de Amerikaanse en Nederlandse verkiezingen. We worden er constant mee geconfronteerd, dus ja, het botst wel.

Keaton: Ik was extra met de Amerikaanse verkiezingen bezig omdat ik half Amerikaans ben. Mijn moeder is Amerikaans en mijn vader Nederlands dus ik heb een dubbel paspoort. Ik mocht ook stemmen voor Amerikaanse verkiezingen, maar was het vergeten.

Guusje: Ik dacht steeds: moet ik hem helpen herinneren dat het vandaag is? Expres niet gedaan, want ik wist dat-ie op Trump ging stemmen. Het is ook nog eens lastig dat we allebei heel actief bezig zijn met de politiek. We volgen allebei het nieuws en debatten.

Kijken jullie samen televisie? Keaton: Als ik Thierry’s campagne stream, hoor ik binnen vijf seconde een kreet dat ik het moet uitzetten.

Guusje: Hij volgt heel actief Thierry’s toespraken. Dat vind ik afschuwelijk. Laatst hadden we afgesproken dat hij 48 uur lang geen Thierry of FvD mocht zeggen, anders zou ik elke keer twee euro krijgen. Duidelijke afspraken maken is belangrijk. We kijken nu bijvoorbeeld De wereld van de Chinezen, over de steeds groter wordende rol van China in de wereld, en vooraf spreken we af dat we tussendoor niet onze mening mogen geven. Als hij dan tussendoor toch zucht ofzo, roep ik dat-ie moet stoppen.

Wat gaan jullie doen als de uitslag bekend is, en die niet is zoals een van jullie had gehoopt? Guusje: We hebben afgesproken dat we er niet over gaan praten.

Zijn er ook dingen die jullie van elkaar hebben geleerd? Keaton: In het begin begreep ik bijna niets van haar, maar als je een langere tijd spendeert met je tegenpool, ga je wel meer begrijpen. Zij is bijvoorbeeld vegetarisch en in het begin vond ik dat raar. Ik dacht: wat moet je dan eten? Nu eet ik altijd vegetarisch met haar en dat is geen probleem − ik vind het zelfs hartstikke lekker.

Guusje: Ik dacht eerst dat iedereen die op FvD en Trump stemt één hersencel heeft. Nu zie ik in dat je niet per se een slecht persoon bent als je op Trump stemt. Keit liet me een documentaire zien waarin Trumpstemmers worden gevolgd. Het gaat over de middenklasse die het de afgelopen tien jaar heel zwaar heeft gehad. Ik kan nu inzien dat dat ook mensen zijn die het beste voor hebben met hun familie en hun land.

Keaton: Ik ben zelfs wat feministischer geworden. Hoewel ik het hedendaagse feminisme ietwat vind doorgedraaid, zo’n vrouwenquotum vind ik bijvoorbeeld onzin, noem ik me sinds Guusje wel feminist. Het hangt er wel vanaf wat voor definitie er wordt gebruikt, maar ik ben voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Guusje, wat vind je ervan dat Keaton stemt op partijen die door veel mensen als vrouwonvriendelijk gezien worden? Guusje: Dat vind ik heel lastig. In het dagelijks leven heb ik hem nog nooit een vrouwonvriendelijke opmerking horen maken. Dan zou ik niet met hem kunnen zijn. Ik kan het gewoon echt niet rijmen dat hij op die partij stemt. Als ik hem niet zou kennen en hem op sociale media zou zien, zou ik denken: wat is dit voor een afschuwelijk wezen? Hij post veel over FvD. Mijn vrienden volgen hem op Insta en soms krijg ik wel berichtjes van: “Jezus is Keith weer bezig?” Of toen Biden had gewonnen, vroeg iedereen of het wel ging met hem.

Zijn er dingen op politiek vlak waar jullie het wel met elkaar over eens zijn? Keaton: We zijn allebei pro-abortus. Guus kan het niet begrijpen dat ik voor Trump en Thierry ben, maar ik maak afwegingen over wat ik het belangrijkst vind. En ik vind het immigratiebeleid belangrijker dan abortus. Mannen zijn van zichzelf misschien wat rechtser: we hebben meer testosteron en hoe meer testosteron hoe meer territoriumdrift en hoe meer je denkt in grenzen. Guus heeft een empathische kijk op dingen, leeft met een eeuwig schuldgevoel.

Guusje: Ik denk: waarom mag ik hier wonen en iemand anders niet? Ik heb puur geluk met mijn ouders en dat ik hier ben geboren. Ik verdien het niet meer dan iemand anders die het niet heeft. Hij is ook anders opgevoed, als ik in een familie was geboren die er anders over dacht was ik misschien ook rechts geweest.

Hoe gaat dat met elkaars vrienden en familie? Guusje: De eerste keer bij hem thuis schrok ik me helemaal rot. Er hingen aan de kapstok petjes met ‘Make America Great Again’ en er hing een Amerikaanse vlag. Ik dacht: holy shit, ik ben in een redneck-familie terecht gekomen. Maar zijn ouders praten er niet echt over, en hij houdt zich bij mijn ouders ook in, gaat niet ineens dingen schreeuwen over Forum. We kunnen het goed met elkaars vrienden vinden. Zijn vrienden zijn ook niet heel politiek betrokken, hij is de extreemste.

Keaton: Mijn vrienden zijn dol op haar, zeggen allemaal dat ik haar niet meer los moet laten.

Ten slotte: kan de samenleving nog iets leren van jullie relatie, denken jullie? Keaton: We proberen elkaar te beoordelen op hoe we met anderen omgaan, niet op de partij waarop iemand stemt. Soms merken we dat het gesprek nergens heen gaat, en dat we allebei kwader worden − op zo’n moment moet je het gesprek ook kunnen afkappen. Je moet niet altijd je gelijk willen krijgen.

Guusje: Uiteindelijk moeten we als mensen prettig met elkaar kunnen samenleven, door een deur kunnen. Als Keat weer een speech heeft gezien, denk ik soms: oké, dit is niet het moment om te discussiëren, ik laat het gaan. Tuurlijk lukt dat niet altijd, maar we doen ons best.