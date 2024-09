Radiohead heeft een gruwelijke nieuwe video uitgebracht: ‘Burn the Witch’

Nadat ze eerst hun complete geschiedenis op internet wisten, gekke post verstuurden en ons eerder via Instagram teasden, heeft Radiohead zojuist een nieuwe video en nummer uitgebracht: Burn the Witch. Ondanks de kille strijkinstrumenten, de brandgevaarlijke songtitel en de door Chris Hopewell geregisseerde video die op een geflipte aflevering van Pieter Post lijkt, is het voor Radioheads doen nog best een gezellig plaatje.

Thom Yorke klinkt als vanouds gekweld, zingend over “low flying panic attack”, en de violen klinken alsof ze gemaakt zijn voor een filmscore van Hitchcock, maar toch klinkt de band alsof ze vol vuur zich weer in de muziekarena begeven.