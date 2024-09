Radiostation Operator wil de verschillende Rotterdamse scenes verbinden

In een zwevende zeecontainer (we zijn tenslotte in Rotterdam) moet het vanaf 20 april gaan gebeuren: genrevrije online radio, gericht op het vele muzikale talent dat de havenstad rijk is. Operator, een project van Osman Bas (dj Mr. Nice Guy), Ofra Beenen (programmeur poppodium Bibelot), Jeff van Hoek (dj Jeff Solo), Patrick Marsman (labeleigenaar Pinkman) en Jorn de Vries (ontwerper almost Modern), zal programma’s uitzenden die “het DNA van de stad bevatten.” Naast muziek wil het station ook cultuurradio aanbieden, met debatten en shows over architectuur en design.

Met een fundraiser in BAR, shirts van sneakerwinkel Woei en een website van het Rotterdamse bureau Mangrove is het duidelijk dat Operator graag samenwerkt met lokale organisaties. Ook wil het radiostation alle toffe en uiteenlopende stromingen in de stad met elkaar verbinden. Een feestje waarop een punkband in de ene zaal speelt en keiharde techno door de kelder galmt moet gewoon kunnen We spraken het hele team in hun tijdelijke kantoor in het Schieblock over klagende buren, hun liefde voor de stad en wat ze willen toevoegen aan online radio.

Het aanbod in online radio is al flink: Red Light Radio, NTS, Stroom.tv en ga zo maar door. Wat gaat Operator anders doen dan de rest?

Ofra Beenen: We willen naast muziek ook ‘culture radio’ bieden, over Rotterdamse architectuur, beeldende kunst en performances.

Jorn de Vries: We gaan bijvoorbeeld samenwerken met Het Nieuwe Instituut, Vers Beton en de dépendance. Behalve debatten in de Arminiuskerk is er in Rotterdam op dit vlak vrij weinig. Zo kunnen wij, naast muziek, ook deze kant van de stad laten zien.

Patrick Marsman: Rotterdam is het beginpunt. Wat gebeurt er hier qua dj’s en organisaties? We staan open voor iedereen, maar in de eerste plaats is Operator een plek voor mensen die in onze stad interessante dingen doen.

Verwachten jullie dan grotendeels luisteraars uit Nederland of zetten jullie ook in op een wereldwijd publiek?

Patrick: Wereldwijd zou mooi zijn. Ik denk dat Rotterdam als muziekstad zeker internationaal bekend is. Als ik zelf voor mijn label Pinkman in het buitenland kom, merk ik dat mensen daar volgen wat er in dit gedeelte van Nederland gebeurt.

Het lijkt er inderdaad op dat Rotterdam een gezonde scene heeft. BAR boek vrij experimenteel bijvoorbeeld en de nachten daar worden druk bezocht.

Patrick: Ten opzichte van vijf, zes jaar geleden zitten we in de lift. Ik denk dat mensen nu ongeacht de line-up naar BAR gaan.

Ofra: Ze kunnen hun publiek daarom ook opvoeden en veel experimenteren.

Patrick: Dat is te gek, maar als je Rotterdam vergelijkt met Amsterdam, bijvoorbeeld in het aantal clubs, dan is het hier nog heel minimaal.

Ja, dat komt misschien doordat burgemeester Aboutaleb het aantal 24-uurs vergunningen in het centrum niet wil uitbreiden. Is dit dan een goede tijd om in Rotterdam met elektronische muziek bezig te zijn?

Patrick: Er moet vraag zijn. Zo’n vergunning is leuk – BAR heeft er ook een – maar negen van de tien keer is een club hier om zes uur in de ochtend leeg. Amsterdammers zijn meer gericht op langer doorgaan.

Jeff van Hoek: Ik weet ook niet of er in het centrum ruimte is voor een nieuwe plek. Maar, zoals Patrick zei, elektronische muziek floreert ten opzichte van vijf jaar geleden.

Jullie organiseerden een paar weken terug een fundraiser voor Operator. Kwamen daar dan ook veel mensen op af?

Patrick: Het was een enorm succes. Boven verwachting. We hadden gekozen voor een gevarieerde muzikale invulling in drie zalen en in alle drie was het druk. Er was een housezaal, eentje met indie…

Ofra: Waar J. C. Thomaz & The Missing Slippers speelden. En we eindigden met een hiphopset van Roger Brouwn en Jorn (MeSoJorny red.).

Wordt de zender ook zo divers qua muziek?

Jeff: Ja. Het idee is om heel muziekminnend Rotterdam te bedienen en naar mijn gevoel was dat te zien op de fundraiser.

Osman Bas: Het gebeurt bijna nooit dat alles samenkomt, met een band boven en tegelijk techno in de kelder.

Ofra: Er waren mensen uit de verschillende scenes in de stad. Met het radiostation willen we die verbinden.

Gaan jullie dan verschillende genres achterelkaar programmeren?

Osman: Ja, dat moet kunnen. Op de fundraiser waren bijvoorbeeld mensen die speciaal voor de hiphop van Roger en Jorn kwamen, maar die tegelijk ook een supertoffe band zagen. Dat is ook de bedoeling van de radio, mensen in aanraking brengen met dingen die ze nog niet kennen.

Patrick: Maar we houden wel het moment van de dag in de gaten. Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen met een kantoorbaan midden op de dag naar death metal wil luisteren.

Over metal gesproken: moeten jullie van de buren rekening houden met het geluid?

Jorn: Nou, je hebt hier twee torens met mensen die precies weten waar ze moeten klagen. Ik denk dat ze bij de gemeente hebben gewerkt. Maar zij wonen eigenlijk te ver weg, want in onze directe omgeving staan alleen bedrijfspanden. Ik denk dat 99 procent van de buren met ons is. Die klagende 1 procent is misschien, sorry dat ik het zeg, te oud om zo centraal in de stad te wonen. Neem een huis in Barendrecht, met een tuintje.

Patrick: Overschie schijnt ook heel mooi te zijn.

Iets anders: wat is eigenlijk jullie verdienmodel? Er moeten toch centen verdiend worden, lijkt me.

Ofra: We gaan de hele zomer een pilot doen en vanaf september hopen we mee te komen in de nieuwe subsidieronde. Verder worden we nu gesteund door websitebouwer Mangrove en regelt de Biergarten onze huisvesting.

Jorn: En Woei, de winkel die onze shirts doet, investeert ook een klein beetje. Kleine bijdragen zijn fijn, maar uiteindelijk gaat het om een structurele begroting. Door de fundraiser kunnen we laten zien waartoe we in staat zijn.

Jullie hadden ook veel geld kunnen besparen door te kiezen voor bijvoorbeeld een mixserie, in plaats van zo’n fysieke locatie…

Patrick: Persoonlijk vind ik iets fysieks, een ontmoetingsplek, heel fijn.

Osman: Radio is erg belangrijk geweest voor de muziekgeschiedenis en volgens mij verlengt online radio de houdbaarheidsdatum van FM.

Patrick: Ook belangrijk is het live-aspect. Aan een podcast kan iemand een hele dag gewerkt hebben, terwijl je op de radio alleen het moment hebt.

Staan er naast de wekelijkse programmering al bijzondere dingen op de planning?

Jeff: Ja, in de zomer gaan we samenwerken met een aantal festivals, zoals Modular, Blijdorp en het tienjarig jubileum van Woei.

Patrick: We gaan dan het radiostation verplaatsen en op locatie uitzenden.

En wat willen jullie binnen een jaar bereikt hebben?

Jeff: Het lijkt mij tof als Operator dan gestroomlijnd loopt, met zeven dagen per week radio. Gave internationale artiesten, maar ook een aantal residents die zijn doorgebroken. Qua merchandise zou ik graag hele toffe dingen met Woei zien, stukken die iets te maken hebben met de muzikale erfenis van Rotterdam.

Patrick: Ik zou het te gek vinden als we luisteraars over de hele wereld hebben. Al is dat maar één iemand uit Japan die regelmatig inschakelt.

Osman: Ik zou graag jongeren stimuleren om meer naar live-acts te gaan. En misschien nemen we over een jaar nog een huisdier erbij.