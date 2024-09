Download ‘Trail Mix’, de nieuwe mixtape van de SremmLifeCrew

Het is alweer een jaar geleden dat het debuutalbum Sremmlife van Rae Sremmurd uitkwam, maar de Sremmlers zijn vandaag helemaal terug: mét hun SremmLifeCrew en met een nieuwe release. Op de Trail Mix-tape staan tien nummers van SremmLifeCrew, het collectief van Swae, Jxmmi, Riff 3X, Impxct en iemand met de naam “Bo Bo Swae”, die wel eens het R&B alter ego van Swae Lee zou kunnen zijn. Of helemaal niet. Je hoort de dj van Rae Sremmurd, D-JaySremm, als host op Trail Mix en verder staan er producties op van TL on the Beat, Backpack, Sonny Digital en anderen. Luister de tape hieronder.