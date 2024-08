Dit weekend gingen ramkrakers in Groningen ervandoor met één kratje bier

Een lege koelkast, dorst en een gesloten supermarkt: een situatie die je zelfs je ergste vijand niet toewenst. Zeker niet op zaterdagavond, en al helemaal niet in het Groningse dorpje Beerta, waar het geruis van het Grote Niets oorverdovende proporties aanneemt als er in het weekend niet op z’n minst een beetje alcohol door je bloedbaan stroomt.



Dit is geen nieuw fenomeen, en je mag er na duizenden jaren van relatieve beschaving van uitgaan dat de plaatselijke bevolking hiervan op de hoogte is. Een goed bewaakte drankvoorraad is een levenslijn om goed in de gaten te houden. Zoals mijn vader, die in deze contreien opgegroeide, mij altijd op het hart drukt: als je niet drinkt, ga je dood. Hoewel er dit weekend geen doden zijn gevallen, is de samenleving daar aan de Duitse grens wel flink ontwricht. En dat allemaal om een kistje bier.

Videos by VICE

Vrijdagnacht rond een uur of vijf was de nood in het dorp namelijk dusdanig aan de dorstige man, dat de plaatselijke Coop het moest ontgelden: met een auto werd meerdere malen ingereden op de schuifdeur van de buurtsuper. Toen de deur het begaf werd er ingebroken, en door wat er daarna gebeurde brak elke klomp in de wijde omtrek: de criminelen namen, in plaats van een kluis of de kassa, welgeteld één kratje pils mee.

Met het kratje op de achterbank en een naderend dronkenschap in het achterhoofd verlieten de ramkrakers Beerta. De inbraak werd echter niet genegeerd door de plaatselijke politie: een kleine tien kilometer van het plaats delict, op de Udesweg in Winschoten om precies te zijn, kreeg de auto een stopteken. Toen de bestuurder het stopteken negeerde, werd de achtervolging ingezet. Dit was van korte duur, aangezien de agenten niet lang daarna zelf met hun auto tegen een paaltje reden.

Toen de achtervolging kon worden voortgezet, werd de vluchtauto iets verderop al snel aangetroffen. Zonder inzittenden, met het kratje bier nog op de achterbank. Er werd nog een politiehond uit z’n mand getrokken om in de omgeving te zoeken naar de ramkrakers. Tevergeefs: ze zijn verdwenen in een tweede vluchtauto. Die werd later ook aangetroffen, met daarin twee leeggedronken flesjes bier van hetzelfde merk.

De politie blijft achter met schade aan een van hun wagens, supermarkteigenaar Bas Wijsbeek met een aan gort gereden schuifdeur en wij, belangstellenden en liefhebbers van zowel ram- als plofkraken, met een aantal prangende vragen. Hier komen ze:

Is deze ramkraak echt de beste manier om op vrijdagnacht aan een pilsje te komen?

Laat duidelijk zijn dat wij bij VICE de vrijdagavond serieus nemen. Zoals we ooit schreven, verandert bier gevoelsmatig in heroïne nadat je vijf lange dagen aan een bureau hebt gezeten. Je kop moet eraf, en snel een beetje. Nood breekt wet. Maar een ramkraak?

Een klein rondje Google maakt duidelijk dat de horecavoorzieningen in Beerta ontoereikend zijn. Op een kleine cafetaria na is deze plek een gortdroge woestijn. Winschoten daarentegen lijkt op een oase voor de doorgewinterde kroegganger. Zowel café Cozy als café Dommering beloven op vrijdag tot in elk geval 5 uur in de ochtend door te gaan. Een prima tijdstip, zeker als je vroeg begint met drinken.

Volgens de verslaggeving van RTV Noord werd de kraak rond sluitingstijd gepleegd, wat de kans vergroot dat deze dorstige dieven zelfs na een avond in het centrum van Winschoten alles op alles hebben gezet om nog even door te kunnen gaan. Een uiting van doorzettingsvermogen en liefde voor het begrip ‘afpilsen’ waar je diep vanbinnen alleen maar respect voor kunt hebben.

Is dit officieel de sickste gebeurtenis in de geschiedenis van Beerta?

Ik ben geen historicus, en ik verdiep me zeker niet op regelmatige basis in wat er zich allemaal ontvouwt in Oost-Groningen, maar hoe goed het verhaal over deze ramkraak ook is, we hebben het hier wel over aardbevingsgebied. De bewoners van dit gebied zijn letterlijk slachtoffer van het kapitalisme, en onzeker of ze hun bestaan op deze plek voort kunnen zetten. In de schaduw van dit natuurgeweld, aangewakkerd door multinationals, is deze kraak…absoluut het sickste ooit. Kom op nou. Dit is onvervalste cowboyporno.



Komt supermarkthouder Bas Wijsbeek hier ooit bovenop?

Een inbraak is een nachtmerrie voor iedere supermarkthouder in Nederland. Je spullen worden vernield en je bier wordt gepikt. Dat is vervelend, maar ook je geborgenheid krijgt een flinke oplawaai. Als je jarenlang werkt aan het opbouwen van een mooie Coop in het dorpscentrum van Beerta, is dit een klap waar je niet zomaar van herstelt. Gelukkig was een reporter van RTV-Noord snel aanwezig om verslag te doen van deze kraak en nazorg te verlenen aan Wijsbeek.

Hij wordt omschreven als ‘monter’. Zelfs nadat hij samen met een agent op de bewakingsbeelden heeft gezien hoe er meermaals op z’n deur is ingebeukt door een auto blijft hij redelijk kalm. Zelfs om de schadepost – meer dan tienduizend euro – maakt hij zich geen zorgen: hij is goed verzekerd, en hij kon gelijk een nooddeur plaatsen.



Of hij het gestolen kratje bier – dat schijnbaar, ironisch genoeg, ook nog eens in de aanbieding was – ooit terug zal zien, is vooralsnog onbekend.