Rapfactcheck zet alle feiten rondom de beef tussen Mula en Frenna op een rijtje

Er is al ontzettend veel geschreven over de beef tussen Mula en Frenna. Het heeft weinig zin om opnieuw uiteen te zetten hoe het allemaal tot stand kwam, maar het is ook te leuk om erover te zwijgen. Daarom hebben we Yordi Dam van Rapfactcheck aan het werk gezet om alle beweringen van de laatste twee tracks eens op een rijtje te zetten.

Het lijkt veel te lang geleden dat er in Nederland een hiphopbeef was tussen zulke prominente spelers. De huidige generatie rappers heeft het hele genre samen naar een enorm hoog niveau gebracht, en dit succes is gebouwd op vriendschap en samenwerkingen. Dat is bewonderenswaardig, maar vaak ook een beetje soft. Daarom is deze beef zo verfrissend, het levert een ander soort inspiratie op en de strijdvaardigheid brengt het beste naar boven in artiesten.

Mula en Frenna bevinden zich in twee compleet andere gebieden in de huidige scene: Frenna bestormt de charts, zowel alleen als met SFB, terwijl Mula met het hele kamp van Wilde Westen undergroundklassiekers blijft maken. Ze lijken in elk geval qua muziekstijl totaal niet in elkaars vaarwater te zitten, en daarom is het ook opmerkelijk dat dit zich heeft ontwikkeld tot een beef van epische proporties.

Op het muzikale gebied kunnen we zeggen dat Mula heeft gemurderd. Meester Plusser is vooral vergeleken met 777 een keiharde disstrack. Maar niet hard genoeg om Frenna als verliezer te bestempelen, omdat hij in een totaal andere league zit dan Mula. Frenna heeft zoveel commercieel succes dat het voor hem onmogelijk is om te verliezen. In de positie waar hij nu in zit kan niemand in Nederland iets tegen hem zeggen, en zeker Mula niet. Sterker nog: het lijkt op de klassieke strategie om shine te pakken over de rug van iemand die veel succesvoller is – bovendien iets waar Mula wel in slaagt. Meester Plusser is namelijk in twee dagen al bijna een half miljoen keer bekeken.

Hoe je het ook wendt of keert, het zal altijd een subjectieve kwestie blijven. Maar bij een kwestie als deze is het natuurlijk belangrijk om altijd de feiten in de gaten te houden.