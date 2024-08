Saweetie weet nu precies wat haar doel is

Dit artikel staat ook in het Profiles Issue van VICE Magazine. Deze speciale editie werpt een blik op de toekomst, door in te zoomen op onderbelichte schrijvers, wetenschappers, muzikanten, critici en andere mensen die onze wereld vormen, en dat volgend jaar nog veel meer gaan doen. Het zijn de mensen om in 2020 in de gaten te houden. Je kunt je hier abonneren op de printeditie.

Diamonté Harper, beter bekend als de rapper Saweetie, is al sinds vijf uur ‘s ochtends aan het werk als ik haar spreek. Het is vrijdagmiddag en ze is best moe – de jonge rapper heeft wekenlang non-stop gereisd. Maar ze is niet van plan om het wat rustiger aan te doen.

Saweetie is geboren en getogen in de Bay Area bij San Francisco en verhuisde daarna naar Los Angeles. Daar werd ze in eerste instantie vooral bekend door haar ‘car raps’ op Instagram: korte video’s waarin ze rapt terwijl ze achter het stuur zit. Dat was in 2017, en als je maar ver genoeg terugscrollt op haar Instagram vind je ze zo. Ze heeft behoorlijk veel van dit soort video’s gepost, waarin ze een soepele stijl combineert met ingewikkelde lyrics en een speelse flow.

Bij het grote publiek werd ze bekend met de single ICY GRL, die voortkwam uit dit soort clips. Nu, twee jaar later, heeft die videoclip bijna 88 miljoen views op YouTube. In de tussentijd heeft de half-Filipijnse rapper twee EP’s uitgebracht, opgetreden bij de BET-awards en kreeg ze een relatie met Quavo van Migos. Zelf zegt Saweetie dat ze haar succes vooral te danken heeft aan hard werken en een onuitputbare wil om te blijven groeien, welke obstakels ze ook tegenkomt op haar pad.

Saweetie is het afgelopen jaar razendsnel bekend geworden, maar de 26-jarige heeft meer focus dan ooit. Nu 2019 bijna voorbij is, staat ze op het punt om een begrip te worden. En dat is wat haar betreft nog slechts het begin.

VICE: Hoe ben je begonnen met rappen?

Saweetie: Als klein meisje wilde ik altijd zangeres worden, maar ik kon niet zo goed zingen, dus die droom heb ik snel laten varen. Ik hield er wel altijd van om mezelf te uiten: ik schrijf bijvoorbeeld al sinds mijn veertiende gedichten. Ik schrijf liever over mijn gevoelens dan dat ik erover praat.

Wat inspireerde je om je gedichten tot muziek te verwerken?

Zodra ik me realiseerde dat hiphop ook poëzie is, maar dan met een beat eronder, was ik erdoor gegrepen. Rap is gewoon poëzie, maar dan levend. Er zijn verschillende flows, nummers, manieren waarop je een beat kunt aanpakken – dat vond ik er heel aantrekkelijk aan.

Dus het was eigenlijk vrij natuurlijk: alsof je een bestaand ritme tot leven wekte.

Precies.

Wanneer besloot je dat je definitief de muziek in wilde?

Op de middelbare school. Daarom wilde ik eigenlijk ook niet studeren, want rappers hebben het er altijd over dat ze hun school niet afmaken en het dan alsnog heel ver schoppen. Maar daarom vond ik J. Cole uiteindelijk ook zo vet, omdat hij wél naar school ging en nog steeds gewoon mixtapes uitbracht. Dat was erg inspirerend.

Je bent half-Filipijns. Heeft je afkomst invloed gehad op je muziek?

Soms nemen fans een Filipijnse vlag mee naar mijn shows omdat mijn moeder Filipijns is. Ik denk dat het vooral invloed heeft gehad in de zin dat er hier nooit echt een goede Aziatische vrouwelijke rapper is geweest. Veel Aziatische meisjes kunnen iets van zichzelf in mij herkennen. Ik zie het ook als mijn taak om ze het gevoel te geven dat ze erbij horen, daarom verwijs ik er af en toe naar zodat ze weten waar ik vandaan kom.

Zitten er veel aspecten van de Filipijnse cultuur in je werk of manier van werken?

Dan kom ik vooral uit bij mijn moeder. Ze heeft altijd het uiterste van me gevraagd. Ik denk dat ik daar ook de drang vandaan heb om alles zo perfect mogelijk te doen, en op elk klein detail te letten. Mijn moeder was altijd erg streng als ik vroeger huiswerk maakte.

In 2017 kwam ICY GRL uit, de single waarmee je doorbrak. Wat is een ‘icy girl’ eigenlijk?

Veel mensen denken dat ‘icy’ betekent dat je allemaal dure kleding en juwelen hebt, maar als je goed oplet, zie je dat ik dat zelf helemaal niet heb. ‘Icy’ staat voor mij voor een mentaliteit, een filosofie. Een ‘icy girl’ is een hustler, iemand die onafhankelijk en onbeschaamd is. Ik zeg hustler omdat er een tijd was dat ik drie, vier baantjes tegelijk had – ik betaalde mijn eigen rekeningen en zorgde voor mezelf.

Soms zeggen mensen weleens dat ik shockerende dingen doe, maar daar trek ik me niks van aan. Ik doe gewoon wat ik wil. Dat is wat mij betreft een icy girl: een vrouw die onafhankelijk is.

Heb je weleens het idee dat er strenger op je wordt gelet omdat je een vrouw bent?

Dat gold denk ik altijd al voor vrouwelijke mc’s. Als je iets verkeerds doet, krijg je nooit het voordeel van de twijfel. Maar als je iets goeds doet, is het zo van: hoe is haar dat nou weer gelukt? Het is jammer dat vrouwen zo vaak in die positie worden geduwd, maar ik denk dat hard werk uiteindelijk wordt beloond. En blijven volhouden. Als je dat allemaal kunt, gaan mensen vanzelf hun mond houden. Dus dat is precies wat ik doe.

Je hebt samengewerkt met vrouwelijke artiesten als City Girls en Jhené Aiko. Is dat iets wat je vaker wil doen?

Wel voor mijn volgende project. Ik ben wel wat gierig als het aankomt op muziek – ik hou ervan om de beat zelf te bedenken en het hele nummer af te ronden. Maar voor deze EP ga ik denk ik meer samenwerken. Ik heb wel wat mensen in mijn hoofd.

Ben je nog bezig om je eigen sound te vinden?

Dat hou je altijd. Ik denk dat er twee stadia zijn: je kunt je sound vinden doordat mensen iets horen wat ze aan jou doet denken. Daarna, als je dat gevonden hebt, kun je er nog andere geluiden aan toevoegen. Ik denk dat ik nog in het eerste stadium zit, maar ik ben wel op het punt dat ik weet wat mijn eigen sound is, en wat mijn doel is, mijn missie – waar ik voor wil staan als vrouw, als artiest, en gewoon als persoon.

Dus het gaat er meer om dat je groeit als persoon, en dat vervolgens naar buiten brengt als Saweetie.

Absoluut. Van de laatste twee EP’s heb ik geleerd wat ik wel en niet leuk vind, en wat ik zeker wil is me focussen op mijn missie. Want weet je, ik sta bekend als onafhankelijke vrouw – zo laat ik het doorschemeren in mijn muziek – maar als merk kan ik veel meer zijn dan dat, en ik probeer erachter te komen wat precies. Ik wil mensen kracht geven, dat is denk ik ook het voornaamste wat mensen uit mijn muziek halen.

Wat ga je in 2020 doen?

Ik heb het idee dat ik qua muziek al een basis heb gelegd. Mensen kennen me als artiest – oké, top. Maar er is natuurlijk meer dan muziek. Ik heb in series geacteerd en daar ben ik heel enthousiast over. Misschien komen er ook nog wel films bij. En dan zijn er nog mijn zakelijke ondernemingen. Ik heb net samengewerkt met het modemerk PrettyLittleThing, en breng binnenkort ook mijn eigen beauty-lijn uit.

Mijn merk bestaat uit meer dan alleen muziek. Alles wat ik interessant vind valt eronder, en dat vind ik ook zo vet aan muziek. Ik was altijd al in deze dingen geïnteresseerd, maar muziek heeft de deuren geopend om er ook echt wat mee te gaan doen.

Muziek heeft je de toegang gegeven om je volledige potentie te benutten.

Het mooie is dat ik meisjes die zich in mij herkennen – omdat ze gestudeerd hebben of uit Sacramento komen, of wat dan ook – het gevoel kan geven dat zij hetzelfde kunnen bereiken als ik. Ik maak mezelf blij, en tegelijkertijd inspireer ik andere vrouwen. Dat maakt me trots.