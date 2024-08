Rare Akuma is het beu dat je denkt dat goeie trap enkel uit de VS kan komen

Leuk dat je de nieuwe van Damso hebt gehoord en op de hoogte bent van wat er speelt in de hiphopscene in België. Maar er is er eentje onder je radar gegaan, en daar zijn wij dan om je weer in de juiste richting te duwen.

Rare Akuma’s IQ31 is een eerder psychopatische track (wie weet wat ik bedoel mag zich aanbieden om zich eenmalig te douchen in de studio van Akuma) die de debuutplaat Akuma Season net niet haalde. Hij is alsnog gewoon te goed om weg te gooien. Daarom dropt deze ijskoude dreun op je gehoororgaan vandaag, samen met de hele EP, PRE-SEASON getiteld. De instrumental van Eternal Raijin leunt op een beklijvende sample die met een enorme grijns uit je boxen kruipt, en de grove vocalen van Zinloo$ en Akuma zelf moeten niet onderdoen voor die van trapminnende delinquenten uit Atlanta. Het geheel komt oprecht over en werkt genadeloos op je teenage angst in.

Rare Akuma, door sommigen ook gekend als Shyheim Newell, is een jonge twintiger uit Antwerpen. Hij producet instrumentals waar Amerikaanse rappers (niveau Suicide Boys) al eens hun teksten over gieten. Sinds een tijdje schrijft en rapt hij zelf ook. Hoewel hier in België nog nagenoeg niemand op zijn kar is gesprongen, heeft de jongen een flinke fanbasis in de US. Het is natuurlijk niet evident om in het land van Lil Pump en XXXTentacion geboekt te worden als er om de hoek zoveel belangrijke namen te vinden zijn. En dus maakt RA vooralsnog gewoon Ronnie J-waardige beats en bass drops die gemaakt zijn om je ribbenkast plat te slaan. Als dat je dingetje is, zet dan even je Bones playlist op pauze en ga even lekker fucking raggen op IQ31.

Rare Akuma treedt op 28 april op in De Studio in Antwerpen.