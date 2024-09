Rastafarikok Izaba kwam naar Amsterdam om Japans-Caraïbisch stonerfood te maken voor veganisten

Het restaurant is weinig groter dan een gemiddelde Amsterdamse studentenkamer. Een doek scheidt de keuken van de eetruimte en achter dat doek staat chef-kok Izaba Rodgers (leeftijd, in zijn woorden, “voor altijd jong”), bijna altijd met kleine rode oogjes te koken. “Dit is het beste eten voor je vegan munchies,” roept hij me toe als ik er voor het eerst eten bestel en hij een bord gefrituurde aardappel met een bourgondische hoeveelheid gefrituurde veganistische kip, spek en kaas voor mijn neus zet. Hij buldert een heerlijke twee minuten lang van het lachen en ondertussen klinkt het genoeglijke geluid van reggaemuziek.

Izaba, geboren in Amsterdam maar opgegroeid in Guyana, kwam vijf jaar geleden met zijn Japanse vrouw Tomomi Rodgers (45) terug naar onze hoofdstad na een heleboel landen afgereisd te hebben. “Toen ik hier aankwam, merkte ik al snel dat ik als veganist nauwelijks wat te eten kon vinden. Ik was vreselijk ontgoocheld en verrast: Amsterdam is zo’n grote stad, heeft een alternatieve cultuur en is een geweldige toeristenattractie – hoe kan dit?”

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.