‘Rauw water’ is dé veel te dure trend voor mensen die graag ziek worden

Twee jaar geleden had InfoWars-oprichter Alex Jones zijn nu beruchte zenuwinzinking over een zogenaamde ‘homo-bom’ die zou worden losgelaten op de Amerikaanse samenleving. “Wat denk je dat kraanwater is? Het is een homo-bom,” riep hij met uitpuilende ogen. “IK WIL NIET DAT ZE CHEMICALIËN IN HET WATER STOPPEN WAARDOOR KIKKERS HOMO WORDEN! SNAP JE DAT?”

Nee, niet echt Alex. Maar een theorie die gestoord klinkt uit de mond van een woedende, met zijn voeten stampende complotdenker, klinkt blijkbaar veel normaler als mannenknotje uit Silicon Valley het erover hebben.

Volgens een artikel in de New York Times is in delen van Californië ‘rauw water’ een trend. Dat betekent dat het water op geen enkele manier wordt behandeld, gesteriliseerd of gefilterd. Het goedje gaat meteen van de natuurlijke waterbron de fles in. Rauw-waterfans claimen dat het hierdoor een veel beter “mondgevoel” krijgt, het (op onverklaarbare wijze) beter hydrateert en het zou de natuurlijke probiotica die in het water zitten tot bloei laten komen. Wetenschappers zijn minder enthousiast en zeggen dat je alleen maar diarree krijgt als je onbehandeld water drinkt.

Een van de start-ups die deze potentiële cholera in een glas op de markt brengt is Live Water. Het bedrijf verkoopt flessen met 9,5 liter onbehandeld water voor 30 euro per fles (Business Insider meldt dat na het artikel van de New York Times de prijs van een fles is opgelopen tot meer dan 50 euro). “Kraanwater? Je drinkt wc-water dat is vermengd met anticonceptiemiddelen en drugs,” zegt Live Water-oprichter Mukhande Singh tegen de New York Times. “Ze doen er ook nog eens chlooramine en fluoride in. Noem me maar een complotdenker, maar het is een verslavende drug die niks goed doet voor je gebit.”

Tja, wij zouden hem wel een complotdenker noemen. Singh, die werd geboren als Christopher Sanborn, zegt dat zijn water “een maandcyclus” vers blijft voordat het groen wordt, omdat het niet zoals het “dode water” wat we gewend zijn is. In een surrealistische marketingvideo voor Live Water maakt hij een reeks onmogelijke beweringen over zijn boswater: onder andere dat het zijn buurvrouw de mogelijkheid gaf om haar kind opnieuw borstvoeding te geven.

“De eerste keer dat ik fris, levend bronwater dronk, stroomde er een golf van energie en rust door mijn lichaam,” zegt Singh in de video. (Volgens de wetenschap zou dat misschien wel dierenpoep kunnen zijn.) In een gids voor backpackers en reizigers die mogelijk drinken uit vuile waterbronnen, waarschuwt het Centrum voor Ziektebestrijding dat tenzij water minstens een minuut wordt gekookt, het bacteriën en virussen uit dierlijke uitwerpselen kan bevatten, waaronder hepatitis en meningitis.

Tenzij je een doorgewinterde wandelaar bent die niet goed is voorbereid, zijn er weinig goede redenen om te drinken uit een rivier waar waarschijnlijk meer dan één dierenkarkas in ligt. Meestal zijn kraanwater en fleswater prima; ze worden zeer goed gecontroleerd. Ars Technica legt uit dat er volgens de veilig-drinkwaterwet zo’n negentig micro-organismen, desinfecterende middelen en andere verontreinigingen zijn die in bepaalde mate in leidingwater mogen zitten. Daarnaast heeft de gezondheidsinspectie ook regels voor gebotteld water en kunnen ze een bedrijf altijd controleren. Ondertussen wordt Live Water geleverd door een gast met een klein baardje met zijn eigen “CO2-neutrale bezorgsysteem.”

“Er zit een verborgen schoonheid in onze vergeetachtigheid,” zegt een robotstem in de video van Live Water. Helaas lijkt het bedrijf dysenterie te zijn vergeten. “De ziekte die in onbehandeld water zit die onze grootouders doodde, wordt totaal genegeerd,” zegt voedselveiligheidsdeskundige Bill Marler tegen Business Insider. “Het is allemaal prima tot er een tienjarig meisje sterft door cholera ergens in Californië.”

Succes Mukhande. Hopelijk heb je genoeg rauw wc-papier gekocht.