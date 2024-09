Rauwe foto’s van het Britse amateurvoetbal

Het toernooi werd voor het eerst georganiseerd in 1871 en is daarmee de oudste voetbalcompetitie ter wereld. Tot op de dag van vandaag is de aantrekkingskracht van de competitie op spelers en supporters enorm.



Begin deze maand werd de derde ronde van de FA Cup gespeeld, volgens velen het beste moment van de competitie. In het grauwe Engelse winterweer worden dan de clubs uit de Premier League toegevoegd aan het toernooi. Kleinere profclubs en amateurclubs krijgen dan de kans om een reus te doden. Het is hun kans om geschiedenis te schrijven en te zorgen voor verhalen die tot in de eeuwigheid blijven rondgaan. Bovendien levert het natuurlijk een lekkere financiële bonus op voor de kleinere goden.

Maar de aanloop naar de finale op Wembley begon eigenlijk al maanden geleden. Voor januari waren er al twee rondes gespeeld, en daarvoor zijn zelfs al wedstrijden afgewerkt. De FA Cup begint eigenlijk al in augustus, als de kleinste clubs van het land in voorrondes tegen elkaar spelen. Er zijn in totaal zes voorrondes, voordat clubs deel mogen nemen aan wat officieel de eerste ronde wordt genoemd.

Joseph Fox en Orlando Gili, twee fotografen uit Londen, volgen de competitie dit voetbalseizoen vanaf het kleinschalige begin in augustus tot de finale in mei. Zie hieronder de foto’s die ze maakten van de voorrondes van het toernooi. Dit is de embryofase, waarin soms niet meer dan een handvol fans samenkomen om amateurspelers te zien spelen in het iconische toernooi.

Foto: Joseph Fox

Foto: Joseph Fox

Photo: Joseph Fox

Foto: Orlando Gili

Foto: Orlando Gili

Foto: Orlando Gili

Foto: Joseph Fox

Foto: Joseph Fox

Foto: Joseph Fox

Foto: Orlando Gili

Foto: Orlando Gili

Foto: Orlando Gili

Foto: Orlando Gili

Foto: Orlando Gili

Foto: Joseph Fox

Foto: Orlando Gili

