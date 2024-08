Foto’s van de indrukwekkende visuals op Rave Rebels in Brussel

Afgelopen zaterdag bundelden de Brusselse Fuse en het Gentse Kompass hun krachten voor een gigantische, veertien uur durende rave, geïnspireerd door de hypnotiserende, rebelse atmosfeer van de eerste rave parties.

Op de affiche stonden grote namen als Solomun, Maceo Plex en Joris Voorn, maar ook namen uit de lokale scene zoals Maxim Lany, DJ en oprichter van het label Lany Recordings, en nieuwe gezichten zoals Lola Haro.

Videos by VICE

Op vlak van visuals haalden de twee Belgische clubs het grof geschut boven met unieke projecties en effecten van de hand van visual operator Rene van Dijk, waaronder een gigantische lichtgevende kubus die door de hele zaal gleed. En zelfs als we er niet allemaal in slaagden de veertien uur vol te maken, wisten we in elk geval een aantal foto’s te maken om deze epische avond vast te leggen.

