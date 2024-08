Raven Artson laat knalrood z’n eerste solo-video los

Ik moet nog geregeld denken aan de eerste keer dat ik Raven Artson (die je ook kent van Mozes and the Firstborn) solo zag spelen. Hij stond zielsalleen op een desolaat podium in de OT301 in Amsterdam, en gaf in zijn eentje meer van zijn hart dan de gemiddelde vijfkoppige band kan doen. Na zijn optreden wou ik meteen naar huis om net zo zielsalleen zijn muziek te luisteren, maar dat ging helaas nog niet. Vandaag, ruim drie maanden na zijn show, brengt Raven pas zijn eerste werk uit: Seen By You.



In de Lynchiaanse (sorry, maar het is nu eenmaal zo) video van regisseur Jeroen Dankers zie je de geboorte van een nieuwe artiest, namelijk Raven zelf. Het lied zelf is precies zoals ik zijn optreden herinner: emotioneel, een kunstig gebruik van autotune en melodie, en een vurig gevoel dat je er meer van wil. Bekijk de video hierboven.



Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.