De manager van Ray J reageert nogal lullig op de ‘Famous’-video van Kanye West

Ray J is altijd al een beetje een lul geweest. Dat was al duidelijk ver voordat hij zijn single I Hit it First, de zogenaamde diss naar Kanye West en Ray J’s voormalige sextape-partner Kim Kardashian, in 2013 uitbracht. Denk alleen al aan het memorabele moment in 2011 waar hij Fabulous in het gezicht stompte omdat hij een grapje maakte over zijn pianokunsten, en aan dat hij drie jaar later toegaf iemand in een hotel in Beverly Hills te hebben aangerand.

Het komt er eigenlijk op neer dat wanneer Ray J’s naam in het nieuws voorbij komt er sowieso iets aan de hand is, en dat is nu niet anders. Grote kans dat je de nieuwe beruchte video Famous van Kanye West hebt gezien, waarin hij in bed ligt met een kliekje wassen beelden van beroemdheden waaronder Ray J. Ray J heeft nog niet gereageerd, maar TMZ kreeg zijn manager Wack 100 (perfecte naam trouwens) wel aan de praat. Niet om flauw te doen, maar zijn antwoord was ook vrij wack.

“Als Ray J niet met zijn lul in Kim Kardashians bek te zien is, moet Kanye terug naar de studio om alles opnieuw te schieten,” vertelt Wack 100 in de camera van TMZ. “Als ik hem was zou ik maar oppassen met z’n gore, grote bek.” Het is… niet de meest lieve en tactvolle reactie, maar wat verwacht je van de man die de manager is van zowel Ray J als Stitches? Bekijk de video hieronder.