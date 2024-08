De tien beste foto’s van VICE-fotograaf Raymond van Mil

VICE bestaat al zo’n vijftien jaar in Nederland, en daarvan heeft nachtfotograaf Raymond van Mil er een heel decennium van meegemaakt. Al tien jaren lang begint zijn werkdag wanneer redacteurs hun laptops dichtklappen. Het is dan ook helemaal niet gek dat hij de dag erna vaak pas na het middaguur een teken van leven geeft, altijd met foto’s die je achteraf nog fomo geven. Op zijn computer staan inmiddels 395 mapjes met series die hij voor ons schoot. 395!

We zien hem vooral op onvergetelijke clubnachten en loeihete festivals, maar hij staat (als we hem ‘s middags kunnen bereiken) ook in de frontlinie van belangrijke demonstraties. Als je met hem op pad bent, valt het op dat hij iedereen kent, heeft hij altijd wel een interessant verhaal over een obscure meditatietechniek of vertelt hij plots dat hij jarenlang bij de Bhagwan zat.



Hopelijk is er binnenkort weer wat te beleven op het gebied van cultuur, zodat we jullie weer wat van zijn nachtfotografie kunnen serveren. Tot die tijd zijn hier de tien favoriete foto’s van Raymond, met elk een anekdote erbij. Op naar de volgende tien, Ray!

Videos by VICE

Boris & Boris (The Shelter, 2011)

Het eerste feestje dat ik voor VICE schoot. Ik was nog helemaal geen fotograaf, maar ik schreef een brutale e-mail naar Jan van Tienen (de hoofdredacteur van toen) met wat gekke foto’s van verjaardagsfeestjes, hondjes en mezelf, waarop ik een kip vasthoud. Hij nodigde me uit voor een biertje en ik kon eigenlijk meteen dat weekend beginnen met het vastleggen van feestjes, wat VICE toen nog wekelijks deed. Ik had het eerste feestje zo veel lol dat ik het maar meteen elke week ben gaan doen. Die eerste foto’s zijn natuurlijk nu niet om aan te zien, maar ik vond deze wel grappig.

Action Bronson (De Melkweg, 2012)

Dit is een klassieker, een print ervan staat ook in het VICE-kantoor, zo’n twee meter hoog. Action Bronson werkte toen samen met VICE voor F*ck, That’s Delicious en hij bracht zijn muziek uit bij VICE Records. Het concert was heerlijk chaotisch en gelukkig kon ik de juiste hoek vinden voor dit moment, ergens midden in het publiek in de kleine zaal van de Melkweg.

Sleazefest (Timboektoe, 2012)

We probeerden de ruigste feestjes te vinden om heen te gaan en dit was een garagerockfestival waar alles op de juiste manier misging. Deze foto is ook nog beland op de vinylhoes van de band Traumahelikopter.

Wu Tang Clan (013 Tilburg, 2013)

Foto’s maken voor VICE is natuurlijk een prachtige smoes om naar een concert van de Wu-Tang Clan te gaan. Officieel mag je op dit soort concerten alleen de eerste drie liedjes foto’s maken, maar dan krijg je natuurlijk geen boeiende beelden, dus ik ben die avond gewoon door gegaan. Dit is een foto van Method Man in een dikke wolk van een joint die ik ook bij een expo als poster uitbracht en tijdens een later concert nog aan hem heb kunnen geven. Ze hebben ook zelf vier foto’s gedeeld met ontelbare likes maar zonder credits.

Appelsap (Flevopark, 2015)

Ik heb zes jaar achter elkaar Appelsap gefotografeerd en deze foto van Ray Fuego is wel een van mijn favorieten. Een foto van iemand die crowdsurft is al snel spectaculair, maar gelukkig is het me ook gelukt een hoek te vinden die recht op zijn expressie inkijkt.

VICE Kerstfeest (Amsterdam, 2014)

In 2014 was er voor het eerst een groots kerstfeest op het VICE-kantoor, waar ik ook foto’s heb gemaakt die alleen voor interne circulatie waren. Het bleek een van de wildste feesten van dat jaar. Twee jaar later was er een editie die nog grappiger was. Ergens in de kelderclub van een hotel was Rotterdam Terror Corps uitgenodigd voor een show, waar deze foto van is.

Xmas Metalnight (P60, 2016)

Ik had bedacht dat het heel leuk zou zijn om rond Kerst een serie foto’s te maken van doom metal, waarmee lucifer meer aandacht krijgt dan onze lieve heer. Het was een prachtige nacht die ondanks de snoeiharde muziek gevuld was met gemoedelijke mensen die keihard los gingen.

Bezetting P.C. Hoofthuis (Amsterdam, 2018)

Voor VICE heb ik door de jaren veel meer dan alleen het nachtleven gefotografeerd. Onlangs schrok ik me nog dood tijdens de woondemonstratie in Rotterdam, over het onbegrijpelijk agressieve optreden van de politie. Maar deze demonstratie een paar jaar eerder tijdens de ontruiming van het P.C. Hoofthuis was fotogenieker. De ontruiming stond op het punt te gebeuren en iedereen moest weg, ook pers. Ik zag iemand boven in een raam en zonder te vragen werd ik door gebarentaal uitgenodigd om binnen te komen en vanuit dat raam foto’s te maken. Zo kon ik deze foto schieten vanuit een hoek die ik anders nooit had kunnen maken.

Casa Roso (Amsterdam, 2019)

Hoe maak je nu in godsnaam een foto van een seksshow die ook op Instagram kan? Ik vond deze wel een prachtige dynamische oplossing. In Casa Rosa in de rosse buurt van Amsterdam heeft een koppel al jaren live seks op een podium, en wij mochten dat in beeld brengen.

Battle Hymn (New York, 2018)

Eigenlijk was ik gewoon met mn vriendin in New York op vakantie. maar had ik geregeld dat ik ‘s nachts het feestje Battle Hymn kon fotograferen tijdens de Pride. Ik was nog nooit uitgeweest in New York en viel meteen binnen in een prachtig feest. Ik heb er een paar rolletjes vol geschoten. Waaronder deze foto van Amanda Lepore. Ik had geen idee wie ik ging fotograferen. Ik zag iemand poseren voor een foto, en dat is vaak het moment waarop je juist een eerlijke foto kan maken. Ik maakte dit shot en zag pas erna wie het was.



Feliciteer Raymond op Instagram met zijn dienst van tien jaar bij VICE, dat vindt-ie vast leuk!