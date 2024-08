RBDjan is nog altijd de onderbaas

Het is logisch om ietwat sceptisch te zijn bij de plotselinge terugkeer van een rapper wiens hoogtijdagen jaren geleden plaatsvonden. De ouwe rotten zijn nog weleens belerend en chagrijnig op de nieuwe generatie artiesten, tot vermoeiing toe. Als ik zulk gezever wil horen kan ik net zo goed een willekeurige aardrijkskundedocent wakker bellen en er een beat onder monteren. Daarom was ik zo blij en verrast toen ik afgelopen december de 101Barz-sessie van RBDjan hoorde. Van vergane glorie is totaal geen sprake – hij lijkt scherper dan ooit en even meedogenloos als in de tijden van THC.

Vandaag brengt hij zijn album King uit. Zestien nummers, zeven jaar na zijn massaal onderschatte plaat De Onderbaas. Hij bracht in de tussentijd wel wat muziek uit en leverde hier en daar zijn bijdrage op tracks van anderen, maar het vuur wat zo kenmerkend was voor zijn manier van rappen leek helaas behoorlijk uitgeblust. Ik zocht hem op in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost om te praten over zijn jeugd daar, de mistappen in zijn carrière, en zijn dagen in de gevangenis en bij THC.

