Reacties op de anti-diversiteitsmemo tonen de verdeeldheid binnen Google

Zaterdagochtend deden we verslag van het bestaan van een anti-diversiteitsmanifest, geschreven door een softwareontwikkelaar van Google, dat door veel mensen in het bedrijf werd gedeeld. Gistermiddag publiceerde Gizmodo de volledige tekst van het document, dat beweert dat genderongelijkheden bij Google kunnen worden verklaard vanuit biologische verschillen tussen mannen en vrouwen.

Hoewel het document zelf de gedachten van maar één werknemer bevat, laten de reacties van andere Google-werknemers zien dat er mensen binnen het bedrijf zijn die de opvattingen delen.

“Eerlijk gezegd blijken meer mensen het ermee eens te zijn dan me lief is,” zei een huidig werknemer van Google tegen Motherboard op voorwaarde van anonimiteit. Die anonimiteit is nodig vanwege berucht strenge zwijgclausules. De werknemer zei dat de reacties te lezen waren in interne e-mailthreads.

