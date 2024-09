Reacties van over de hele wereld op de overwinning van Trump

Foto door Evan Vucci voor AP/Press Association Image



Het is gebeurd, Trump is president van de VS geworden. We vroegen editors van onze VICE-kantoren naar een eerste reactie, over hoe ze denken dat de wereld er vanaf nu uit zal zien. Ook stuurden ze een foto mee die volgens hen de huidige staat van de wereld symboliseert.

Duitsland

De wereld met Trump als president, volgens VICE Duitsland. Foto door Grey Hutton

Serieus, Amerika? Wat een fucking nachtmerrie. Eerst de Brexit, en nu dit. Neemt iemand de wereld nog serieus? We hebben geen idee wat dit betekent voor Duitsland en Europa – en wat het zo doodeng maakt is dat we er vrij zeker van zijn dat Trump ook geen idee heeft.

Videos by VICE

Zal hij het hele Oostblok verpatsen aan Poetin in ruil voor bouwvergunningen voor golfbanen op de toendra? Zal hij proberen om elk land waar de mannen gemiddeld grotere handen hebben dan hij plat te bombarderen? Moeten we allemaal gewoon populistische xenofobe klootzakken verkiezen, het hele idee van internationale samenwerking loslaten, en het hen lekker onderling laten uitvechten tot er niemand meer overeind staat? Mocht je dit allemaal onzinnig vinden klinken, besef dan even dat Donald Trump net verkozen is tot de machtigste persoon op aarde.

–Matern Boeselager, VICE Duitsland

Servië

De wereld met Trump aan het Amerikaanse roer, volgens VICE Servië. Foto door Jovana Netković via



In een online poll stemden de Serviërs voor Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten, dus voor ons is dit blijkbaar het begin van een gelukkig nieuw tijdperk. Het is een goeie dag voor onze ultrarechtse nationalisten, die openlijk Servische migranten in de VS aanmoedigden om op Trump te stemmen. Dat deden ze omdat in hun ogen Hillary het brein is achter de NAVO-bombardementen van Servië in 1999.

Anderen zijn blij met deze uitslag omdat ze hopen dat first lady Melania Trump ons een keertje komt opzoeken – ze komt tenslotte oorspronkelijk uit onze voormalige Joegoslavische partner Slovenië. En er is nog een andere groep die Trump steunt – linkse intellectuelen die net als Slavoj Žižek denken dat Hillary de ondraaglijke status quo had willen behouden, en dat Trump nu in ieder geval wat reuring zal brengen. Maar het hoogtepunt van de vieringen van de overwinning van Trump was waarschijnlijk het facebookevenement “Massaal klaarkomen op het moment dat Trump wint“, waarbij meer dan tweeduizend Serviërs op attending stonden.

–Aleksandra Nicsik, News Editor VICE Servië

Denemarken

De staat van de wereld nu Trump president is, volgens VICE Denemarken. Foto door Lousy Auber via

Het zat eraan te komen. Eerst verloren we onze status als het gelukkigste land op aarde. Toen besloten onze Britse broeders ons – en de rest van de Europese Unie – te verlaten. En nu heeft Amerika een levensgevaarlijk tekenfiguur verkozen tot president. De wereld is een meer duistere, meer vrouwen hatende, betekenisloze plek geworden, en niets is meer ondenkbaar. De slechte grap van vandaag kan de realiteit van morgen zijn. Daardoor worden we gedwongen ervan uit te gaan dat de kans dat we worden weggevaagd door een atoombom significant groter is dan de kans dat we ooit nog een groot voetbaltoernooi winnen.

Hopelijk is Trump net zo beduusd als wij dat hij nu president is, en sluit hij zichzelf gewoon op in de Trump Tower. Zelfs Donald Trump moet toegeven dat de machtigste positie ter wereld niet in handen moet zijn van iemand die dingen als dit tweet.

Canada

De wereld met Trump als president, aldus VICE Canada. Foto door Diego Delso, via

Nou Amerika, dat was best gezellig, toch? Een eeuw van economische groei, politieke stabiliteit en de meest aimabele en betekenisvolle relatie die twee landen in moderne tijden hebben gehad? Best prima, eh? Maar, net als met de ongeëvenaarde rechtbankdramaserie Night Court (1984-1992), komt aan alle goede dingen een einde – en dus ook aan de bromance tussen Canada en Amerika. Canada, met z’n knipoog-emoji van een premier en Amerika, met z’n oranje plastic strandbal van haat.

Weg met de NAFTA, die behoorlijk goeie deal die de prijzen van vrijwel alle consumentengoederen naar beneden heeft gedreven. Rusland zal de Canadese Arctische Eilanden annexeren. Justin Bieber, die nog op een werkvisum zit, zal gedwongen worden om zijn Canadese paspoort op te geven of gedeporteerd te worden. Tuurlijk, de hordes Amerikanen die naar ons land zullen emigreren zullen een flinke boost zijn voor de Canadese economie. Maar al met al is dit het einde van een heel speciale vriendschap.

– Justin Ling, VICE Canada

Nederland

Een voorzichtige benadering van wat de wereld is geworden, nu Trump de nieuwe president is. Foto via Wikipedia

Ik weet niet precies wat er op deze foto te zien is, en eerlijk gezegd wil ik het ook niet weten, net zoals ik niet wil weten wat er nu met de wereld gaat gebeuren, nu Trump president van de VS is. Ik ben er in ieder geval kotsmisselijk van.

Ik hoopte dat het misschien wel even genoeg was voorlopig. De Brexit, Wilders bovenaan in de peilingen. Toen las ik eerder deze week ook nog dat Muse plannen heeft om een hiphopalbum te maken. Maar blijkbaar was het allemaal nog niet voldoende. De hele emmer moest leeg. De puswond moest helemaal open. Holy shit.

– Ewout Lowie, Editor VICE Nederland

Verenigd Koninkrijk

De wereld nu Trump de nieuwe president is. Foto door flickrgebruiker Charles Ei1 via



Wakker worden, open je ogen in een nieuwe trotse wereld. Je bent Donald J. Trump, president van de Verenigde Staten van Amerika. “I can do anything!” zeg je. “Het stuk vlees rondom mijn ogen is fucking paars en wit, en niemand die er wat van kan zeggen! Niemand kan mij namelijk iets vertellen! HA!” Het is drie uur ’s ochtends, want dat is hettijdstip waarop je wakker wordt. Je hijst jezelf boven je standaard ontbijt van bleke roerei, een dikke worst en twee of drie Big Macs, die je in de blender hebt gegooid totdat het een dikke brei is geworden. Je doet de riem van je slaapbroek vast (je slaapt in een pak, net als overdag) en schuifelt de trap af. Daar staan twintig bodyguards met zonnebrillen en oortjes in je op te wachten. “Meneer de president,” knikken ze, en je gaat zitten voor een speciaal gepantserde laptop. “We verzoeken u om een inlognaam aan te maken.” Je zwijgt even. “Wat is dat precies?” vraag je. Eén bodyguard stapt naar voren. “Voor de presidentenlaptop, meneer. Daar heeft u een beveiligde inlognaam voor nodig.” Je weet niet wat deze man bedoelt. En dus pak je je Donald Trump-beslissing-maak-flowchart erbij:

DONALD J. TRUMP-BESLISSING-MAAK-FLOWCHART

BEN JE DONALD TRUMP?

– JA: GA NAAR DE VOLGENDE VRAAG

– NEE: GA WEER NAAR BED



IS ER EEN SIMPEL CONCEPT WAARVAN JE NIET BEGRIJPT WAT HET IS?

– NEE

– JA: BARST IN WOEDE UIT EN BEGIN TE SCHREEUWEN

De buitenwereld kantelt langzaam maar onherroepelijk naar rechts, steeds verder richting de rand van waar de Apocalyps begint, aangezien ’s werelds meest kwade man nu ook ’s werelds machtigste man is. Overal ter wereld overpeinst men het onvermijdelijke toekomstbeeld van rokende landschappen, afgebrokkelde wolkenkrabbers die boven de horizon uit toornen, rellen in de straten, wolken van traangas, maar op dit moment ben jij simpelweg Donald Trump die laaiend is omdat-ie een wachtwoord moet verzinnen. “FUCK”, typ je, met je dikke vingers aan je kleine handen, terwijl je de betreffende toetsen er één voor één uit pulkt. “DIT.”

– Joel Golby, staff writer VICE UK

Australië

De wereld met Trump aan het roer, volgens VICE Australië. Afbeelding via

Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is grimmig en onverwacht. Ik probeer telkens te bedenken welke idiote presidenten er in het verleden zijn geweest, om te kijken of dit normaal is. Reagan was er sowieso eentje, Bush maakt ook wel goeie kans. Maar geen van beiden praatte over atoomwapens zoals Trump dat doet. Zelfs niet in de late jaren vijftig – toen het Amerikaanse leger atoombommen gebruiken om gaten te graven en overwoog om de maan op te blazen – spraken presidenten zo achteloos over massavernietigingswapens.

En dat is het waar het écht wringt. Een slechte leider kan een economie kapotmaken en de sociale orde totaal verstoren, maar een bijzonder slechte leider kan een wereldoorlog ontketenen.

– Julian Morgans, VICE Australië



Polen

De staat van de wereld nu Trump president is, volgens VICE Polen. Foto door Mikołaj Maluchnik

Volgens het CBOS [het Poolse equivalent van het Centraal Bureau voor Statistiek] vond 74 procent van de Polen de Amerikaanse verkiezingen “best belangrijk” of “heel belangrijk”, waarmee dit in feite de eerste verkiezingen ooit waren die de Polen iets interesseren. Zes procent van de mensen gaf van tevoren aan dat het het beste voor Polen zou zijn als Trump zou winnen, 57 procent hoopte op Clinton.

Aangezien we niet weten hoe erg Trumps handen jeuken om op die grote rode knop te drukken, is het misschien slim om eens aan onze ouders – met hun Tsjernobyl-ervaring – te vragen wat je moet doen als er een radioactieve wolk voor de zon trekt. Voor nu proberen we maar gewoon door te gaan met wat we altijd al deden: worst eten, wodka drinken, en nostalgisch naar Disco Polo-nummers over vrijheid luisteren.

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker” data-verified=”redactor”></span>

– Maciek Piasecki, Editor VICE Polen

Oostenrijk

De staat van de wereld nu Trump president is, volgens VICE Oostenrijk. Foto door Stefanie Katzinger



Het is vrij lastig om in één alinea uit te leggen wat dit voor Oostenrijk en de rest van de planeet betekent. Maar zoals de oude Grieken al wisten: het gaat in de kunst van de retoriek niet om mooie woorden, maar om het vermogen je adequaat uit te drukken. Laat me je daarom dit zeggen: we zijn de lul. Trump heerst vanaf nu over ons als een kwaadaardig beest. Het zal niet lang duren voordat historici het jaar ‘2017 AD’ (Anno Domini) veranderen in ‘1 AT’ (Anno Trumpi).

Maar even serieus, naast al het geroeptoeter van Trump over dat er overal enorme muren moeten worden opgetrokken, en dat er niks mis is met een atoombommetje op z’n tijd, zal hij ook een voorbeeldfunctie vervullen in onze aankomende Oostenrijkse verkiezingen. Onze extreemrechtse kandidaat voor de Partij Voor de Vrijheid [de Oostenrijkse editie, red.] Norbert Hofer, zal Trumps overwinning zien als een voorbeeld voor zijn eigen koers. Net als Trump is hij zogenaamd anti-establishment, net als Trump vallen er onophoudelijk liberalen over hem heen, en net als Trump belooft hij grootse veranderingen. “Je zal versteld staan van wat er allemaal mogelijk is,” zei hij – wat ons vrij verontrustend in de oren klonk.

– VICE Oostenrijk

Spanje

Een wereld vol Trumptowers. Afbeelding via

Met de winst van Trump lijkt de wereld nog ietsje meer op een aflevering van The Apprentice . Eigenlijk hielden we al vanaf de dag dat deze blaaskaak besloot om in de voetsporen van Reagan, Schwarzenegger of Bush te treden onze hart vast, aangezien de kans aanwezig was dat we op een dag in een XXL-versie van dit tv-programma zouden zitten – het programma dat Trump een beroemdheid maakte.

Amerika is nu een beetje de Trump Tower, zoals dat in het programma heette: de plek waar Trump een groepje jonge ondernemers die niks liever wilden dan bij de Trump Corporation werken beoordeelde. Hij maakte ze belachelijk, liet ze domme opdrachten uitvoeren, vernederde de meest onzekere kandidaten, beloonde de kandidaten met het minste morele besef, en kraamde uiteindelijk altijd de gewraakte zin uit: “Je bent ontslagen.”

We vrezen dat hij de VS op eenzelfde manier gaat leiden. Een soort Truman-show, waarin je op zich prima kunt leven, mits je een kapitalistische, sterke, ondernemende, Republikeinse witte man bent.

– VICE Spanje