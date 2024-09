Echte lesbiennes praten over slechte lesbische porno

Kijk twintig minuten naar lesbische porno en je krijgt de indruk dat lesbische vrouwen niets liever willen dan enorme dildo’s en scharen. Heel veel scharen. Maar dit zijn fantasieën die zijn ontsproten uit het brein van heteromannen en zij hebben erg weinig invloed op de seks tussen twee mensen uit de LHBTQ-gemeenschap.

We spraken een paar van onze lesbische vriendinnen om te vragen hoe zij genieten van seks en om te horen hoe lesbische porno het elke keer opnieuw bij het verkeerde eind heeft

Dora

VICE: Hoi Dora, wat is het grootste verschil tussen lesbische porno en lesbische seks?

Dora: het grootste verschil is waarschijnlijk de intimiteit. Voor mij is seks vrij teder en niet agressief. Maar in lesbische porno’s proberen ze elke keer weer allerlei shit bij elkaar naar binnen te duwen, zonder poging elkaar daarbij te plezieren. De meeste ruige seks die ik ooit had is niks vergeleken met de gemiddelde agressieve seks in een lesbische porno.

Kan je een voorbeeld geven van hoe niet realistisch de seks is?

De enorme hoeveelheid aan harde geluiden, het van elkaar wegkijken, en het tegen elkaar aan blijven wrijven. Het is gewoon niet zo intiem als wij vrouwen gewoonlijk zijn. De manier waarop vrouwen opgroeien is door onze gevoelens te uiten en dat vertaalt zich ook naar lesbische seks en hoe intiem we zijn.

Kijk je graag naar lesbische porno?

Nee, het promoot heel erg een bepaald stereotype voor de heteroseksuele man. Ze zouden eens goed naar ons moeten kijken en ons en onze relaties moeten respecteren. In plaats van twee verliefde mensen, zien zij liever twee lesbiennes scharen.

Tonen mannen weleens interesse in jullie seksleven en is dit denken jullie toe te schrijven aan lesbische porno?

De hele tijd. Ik zou zeggen dat ongeveer 50% van de heteromannen het nodig vindt om commentaar te leveren op mijn seksleven. Ik vertelde ooit aan een vriend dat ik een relatie had en hij begon meteen te vragen naar scharen en spuiten. Ik heb geen idee waarom hij dacht dat het oké was om dit te vragen. Als ik hetero was geweest en ik had hem verteld dat ik een vriend had, dan had hij nooit gevraagd of mijn vriend klaar is gekomen in mijn gezicht. Ze projecteren een bepaald pornografisch beeld van je seksualiteit, op een erg respectloze manier. Sally Foto.

Sally

Hi Sally, wat is volgens jou het grootste verschil tussen lesbische porno en lesbische seks?

Het is erg onrealistisch, en die lange vingernagels… Ook vind ik lesbische porno veel minder gevoelig en sensueel, en kijken de vrouwen meestal erg verveeld.

Dus in het echte leven zijn jullie veel meer geïnteresseerd in de ander?

Ik mag hopen van wel ja, anders doe je echt iets fout!

Waarom denk je dat mannen graag naar lesbische porno kijken?

Omdat vrouwen aantrekkelijk zijn. En ik denk dat het ook een fetisj is. Zelfs op de middelbare school riepen jongens al dingen als “zoen een meisje, zoen een meisje” of ze zeiden “je hebt gewoon nog niet de juiste pik gehad.”

Denk je dat het komt door de twee vrouwen in plaats van een?

Ja zou kunnen, hoewel sommige mensen daar juist door ontmoedigd zouden worden.

Wat is er nog meer onrealistisch aan lesbische porno?

Nagels vind ik echt een ding. Knip die nagels, anders ga je mensen echt pijn doen.

Wat denk je zelf over lesbische porno?

Ik denk dat het onze relaties belachelijk maakt. Ik was bijvoorbeeld ooit op een feestje waar ik aan het zoenen was met mijn vriendin. Er kwam een jongen naar ons toe die ons vertelde hoe heet hij het vond dat wij aan het zoenen waren, en niet omdat wij een relatie hadden.

Liv

Hoi Liv, hoe denk jij over scharen?

Om eerlijk te zijn vind ik het niks, het doet me echt huiveren. Ik denk dat elke lesbienne het weleens geprobeerd heeft, maar het is echt fucking nutteloos. Het is een soort van aai over je bol, of over je buik. Ik begrijp er niks van.

Hoe denk je dat het begrip scharen tot stand is gekomen?

Ik denk dat als heteromensen denken aan seks, ze denken aan penetratie. Dus als je een man weghaalt en een vrouw toevoegt dan is dat waarschijnlijk het dichtst bij penetratie dat je kunt komen, afgezien het gebruiken van je handen.

Denk je dat lesbische porno oprecht is?

Hoe echte lesbische seks eruit ziet is nog nooit goed afgebeeld in een lesbische porno, het is meer wat mensen denken dat wij lesbiennes doen. Vaker wel dan niet zijn het twee meiden die doen alsof ze lesbisch zijn. Het is niet oprecht, maar wanneer is porno dat wel?

Op welke manier is het onoprecht?

In een lesbische porno zie je erg veel neptieten en gebleekte kontgaten. Maar als het echte mensen zouden zijn dan zou er waarschijnlijk niemand naar kijken. Uiteindelijk is het een echte industrie.

Hoe werkt echte lesbische seks?

Als je in het dagelijks leven lesbische seks hebt dan speelt er veel meer dan je na het zien van porno zou denken. De kans is groot dat er een opmerking wordt gemaakt over een ex.

Jess

Ervaar je lesbische porno als problematisch?

Nee, niet heel erg, maar het is niet hoe meisjes met elkaar naar bed gaan, het is eigenlijk helemaal niets voor meisjes. Ik krimp echt ineen als ik lesbische porno kijk. Het zijn altijd twee bimbo’s met lange nagels die op elkaar spugen. Ik weet dat er vrouwen zijn die ernaar kijken, maar het is voornamelijk voor mannen en ik denk dat daar het geld vandaan komt.

Wat is er nep aan?

Voor mij gaat seks om de emotionele band tussen twee personen en dat is niet te zien in lesbische porno. In lesbische pornofilms proberen ze elkaar binnen twee seconden te laten klaar komen en dat is gewoon niet hoe het werkt. Seks met meisjes vergt veel werk.

Wat duurt langer met de seks dan je ziet in een lesbische porno?

Ervoor zorgen dat je je veilig voelt, je neemt de tijd om elkaar op je gemak te stellen. Je moet heel close zijn met elkaar om echt een connectie te voelen. Lesbische seks is meer het bedrijven van de liefde in plaats van gewoon neuken. Als een meisje wil klaar komen dan moet ze vrij zijn van zorgen.



Wat zou het meer realistisch maken?

Intimiteit, dat is eigenlijk alles. Als ik porno kijk doe ik dat op Tumblr. Dat is meer intiem. Als je een vrouw bent en dat nog nooit hebt gezien dan moet je het absoluut opzoeken. Mensen zoenen niet eens in porno.

En scharen?

Ik heb het weleens geprobeerd en ik vond het niks. Het is zo’n cliché. Iedereen roept altijd maar “je bent lesbisch dus je schaart” en ik zeg altijd “nee, dat doe ik nooit.” Dat hele scharen is sowieso fucking raar.