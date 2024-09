REC. Festival laat zien waar Rotterdam stilletjes hard aan heeft gewerkt

​Wie nu nog klaagt dat Rotterdam geen live-muziekcultuur heeft, is niet goed wijs. Afgelopen weekend vond het REC. Festival plaats, en niet eerder viel alles zo mooi op zijn plek. Vlakbij het Centraal Station liggen naast elkaar podium Annabel, club Transport en BAR. Er was slechts een hek nodig rondom het aangrenzende plein en een eenmalige heropening van Perron om het ideale festivalterrein voor een stadsfestival in de herfst te creëren. Het regende afschuwelijk veel, maar dat maakte geen fluit uit, want alle zalen lagen op kruipafstand van elkaar. En alle zalen zijn donker, rauw en een beetje viezig (<3 Perron) met een goed verstopte kelder die alleen bereikbaar via een ander klein zaaltje in BAR als tofste ruimte van allemaal. Dankzij REC. Festival werd zichtbaar waar Rotterdam in stilte al langere tijd aan werkt: een stad met de leukste en spannendste podia van Nederland.

De line-up was indrukwekkend, helemaal voor een eerste editie. Het festival richt zich op elektronische muziek, hiphop en grotere elektronische popnamen. Santigold en Omar Souleyman zorgden op zaterdag voor een lange rij voor Annabel en BAR, op vrijdag ging de Clone-avond in Perron zelfs tot negen uur ’s ochtends door en de kelder van BAR is laat op de zaterdagnacht veranderd in een klam universum dankzij Parrish Smith. Een dingetje: Sevdaliza – pronkstuk van de stad – verdiende een veel betere spot dan half zes op de vroege vrijdagavond. Maar verder valt er niets te klagen. Klagen over de Rotterdamse muziekcultuur is ver verleden tijd. Bekijk hieronder de foto’s die Timo Pisart maakte. Diezelfde Timo Pisart schreef ook uitgebreid over het festival, dat lees je dan weer op Thump​.

Videos by VICE

(NB. de schrijver van dit stukje komt uit Rotterdam en is trots op haar stad, misschien had je dat al door).​​

​



​​​