REC. Festival vult het gapende gat tussen Dekmantel en Appelsap

Nieuwkomer REC. Festival belooft een mooi feestje te worden. Het festival in Rotterdam houdt in november haar allereerste editie en maakte vandaag het programma compleet, met veel ruimte voor elektronica en hiphop. Bovenaan het affiche staan SBTRKT, Mount Kimbie, Skepta, Lianne La Havas en Santigold, daaronder schiet het alle kanten op: van Ata Kak en Awesome Tapes From Africa tot Fatima Al Qadiri en Jameszoo, tot Joey Purp en Mick Jenkins tot Henrik Schwarz. En de lijst gaat nog wel even door.

Het festival vindt plaats op steenworpafstand van Rotterdam Centraal, in de industriële omgeving van Annabel, Transportbedrijf, BAR, Biergarten en Perron. Verder is er amper iets bekend over het evenement, en daarom belde ik programmeur Niels Nieuborg eens op.

THUMP: Ha Niels! Cool, zo’n ambitieus festival dat buiten grote organisatoren als MOJO wordt opgezet.

Niels Nieuborg: Ja, hè? Ik doe het met Aziz Yagoub, vroeger van Perron en nu van Annabel. Die guy woonde gewoon antikraak, bij mij om de hoek. Ik vind het fascinerend hoe hij zich heeft opgewerkt. Hij is eigenwijs, maar hij levert wel. Ik organiseerde ooit slechte R&B-feestjes met hem, en later hadden we de Kutavond. Het concept was: de locaties zijn kut én de muziek is kut. Het was een bizar succes: we deden het in vieze oude gore salsatenten, in de IMAX-bioscoop die net failliet was, ik stond in de Gay Palace als travestiet aan de deur.

Ik ben later de programmeerkant op gegaan, ik organiseer de NSJ Club en de afterparty’s van North Sea Jazz. Het idee voor zo’n festival in het najaar spookte al heel lang door mijn hoofd. Progressief, dikke soulvolle knipoog erin en niet vies van elektronische muziek. Ik kwam vanuit Amsterdam terug naar Rotterdam en zag wat er voor moois gebeurde rondom één plein, met Annabel, Transportbedrijf en BAR. Die locaties zijn heel inspirerend, dat vraagt gewoon om een festival.

In het persbericht stond ‘jonger dan North Sea Jazz, zwarter dan Pitch’. Dat is nogal een statement.

[lacht] Ja, dat hebben we niet zelf bedacht. We kregen het te horen van anderen, en besloten het te gebruiken. Ik krijg veel goede reacties van mensen die naar Dekmantel gaan, én van mensen die naar Appelsap gaan. Hiphop is wereldwijd het belangrijkste genre van het moment, elektronische muziek komt daar al gauw achter: wij willen de grenzen tussen die twee vervagen. In een festivalmarkt die zo verzadigd is, is niemand meer op zoek naar kopieën van beproefde concepten. Wie zit er nou te wachten op wéér een Dekmantel-achtig festival? Wij hopen echt iets unieks toe te voegen. En natuurlijk: heel veel acts die we hebben stonden eerder op Nederlandse festivals, maar het is de combinatie van namen én de locatie. Omar Souleyman zien knallen in BAR is wel wat anders dan in een tent in een weiland.

Wat voor rol spelen partners als Clone, Rush Hour, Red Light Radio, Soulection en King Shiloh?

Zij hosten allemaal een locatie. Ik heb samen met hen een overgang gemaakt van het live-aspect en de nachtprogrammering. De nacht vullen ze zelf in zoals ze willen, maar we doen het vooral samen. Guido van 360 Degrees is helemaal gek van Ata Kak, dat vond ik natuurlijk supervet. Dat wordt de laatste liveact in een zaal, met daarna Awesome Tapes From Africa. Dat is hartstikke logisch. We openen eenmalig ook weer de deuren van Perron. Die locatie gaven we vanzelfsprekend aan Clone.

Kortom: er zit een duidelijke overgang tussen live-acts en dj’s in de nacht?

Nou, het steekt wel iets ingewikkelder in elkaar. Ik ben niet zo’n fan van festivals waar je eerst met z’n allen bandjes gaat kijken, en daarna de voetjes van de vloer gooit. Dan krijg je ook een tweedeling in het publiek. We gooien het allemaal dus iets meer door elkaar. Maar we gaan wel door tot zeven uur ’s ochtends.

Ik vind het altijd lastig om de schaal van festivals in te schatten, dus ik ben wel benieuwd: op wat voor capaciteit rekenen jullie?

Ongeveer vijfduizend man per dag. Ik moet heel voorzichtig zijn met uitspraken, maar het ziet er wel naar uit dat het gaat uitverkopen. We zitten in dezelfde week als de MTV Music Week. MTV gaat de hele week allerlei dingen doen. Daarin zijn wij verreweg het meest progressieve en spannende ding. Er zal ook publiek zijn dat gewoon komt voor de week, voor de Awards, en ook bij ons langskomt. Bovendien zijn er heel veel artiesten in de stad, dat vertaalt zich ook in belachelijke hoeveelheid gastenlijstaanvragen.

Hoe zit het met MTV, eigenlijk? Staat het je vrij om te boeken wat je wil?

Ja, we zijn compleet onafhankelijk. Het is gewoon een mediapartner zoals FunX dat ook is. Natuurlijk is MTV wat meer aanwezig in de uitingen, omdat REC tegelijk valt met de MTV Music Week. Dat hebben we maar omarmd, om elkaar sterker te maken. Maar nee, we krijgen geen centjes van ze.

Moet het een terugkerend evenement worden?

Jazeker! Het is de bedoeling om als een olievlek te verspreiden over Rotterdam. Je hoeft niet bang te zijn dat we straks verkassen naar een groot evenemententerrein, we willen deze filosofie vasthouden. Het zou heel logisch zijn om volgend jaar ook BIRD en Mini Mall erbij te betrekken, bijvoorbeeld.

REC. Festival vindt plaats op 4 en 5 november.