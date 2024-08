Aubergine met miso, tofu en chilipeper

Porties: 4

Voorbereiding: 10 minuten

Totaal: 45 minuten

Benodigdheden

voor de aubergine:

2 aubergines, in de lengte doormidden gesneden

250 gram stevige, biologische tofu, gesneden in plakjes van 1 1/2 cm

100 gram lentegroenten, dik gesneden

75 gram miso

1 eetlepel sesamolie

1 stuk gember van 2 1/2 cm, geraspt

2 knoflookteentjes, geplet

voor de dressing:

1 rode chilipeper, fijngehakt

1 stuk gember van 2 cm, geraspt

2 knoflookteentjes, geplet

2 limoenen, geraspt

30 ml sojasaus

30 sesamolie

3 lente-uitjes, in dunne plakjes gesneden

voor het serveren:

30 gram sesamzaad

witte rijst

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Snijd diepe, gekruiste lijnen in elke auberginehelft. Leg ze samen met de tofu en de lentegroenten in een braadslee.

2. Meng de miso met de sesamolie, gember en knoflook en smeer dit mengsel over alles in de braadslee. Zet het daarna 45 minuten in de oven.

3. Meng ondertussen de chilipeper, gember, knoflook, sojasaus, sesamolie, geraspte limoenschil en het sap van de limoenen. Doe deze dressing over de aubergine en tofu, zodra die uit de oven komen. Bestrooi het geheel met sesamzaadjes. Serveer direct met de rijst erbij.

Dit recept verscheen eerder in The Green Roasting Tin: Vegan and Vegetarian One Dish Dinners.

