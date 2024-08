Quiche met chips en dip

Porties: 4

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 2 uur

Benodigdheden

voor de korst:

250 gram bloem

115 gram ongezouten boter, in blokjes gesneden en gekoeld

1 1/2 theelepels zeezout

1 theelepel appelciderazijn

Videos by VICE

voor de vulling:

15 gram ongezouten boter

500 gram prei, alleen het witte gedeelte, in dunne plakjes gesneden

1 bosje lente-uitjes, in dunne plakjes gesneden

1 kleine ui, fijngehakt

125 ml room

125 volle melk

2 eetlepels bloem

3 grote eieren

70 gram geraspte gruyère

versgemalen zwarte peper, naar smaak

45 gram naturelchips, plus wat extra om te serveren

60 ml zure room

Bereidingswijze

1. Maak de korst: doe de bloem, boter, azijn en het zout in een kom en mix het deeg totdat er kruimels ontstaan ter grootte van erwtjes. Voeg 3 eetlepels ijskoud water toe en roer tot het deeg ontstaat. Breng het deeg over naar een werkblad dat licht met bloem bestoven is en kneed het 1 tot 2 minuten, totdat het een gladde massa is. Vorm het deeg tot een platte schijf, wikkel het in plasticfolie en leg het 1 uur in de koelkast.

2. Rol het deeg tot een cirkel van 30 centimeter en leg het in een springvorm met een diameter van 20 centimeter en een verwijderbare bodem. Druk het deeg goed tegen de bodem en de zijkanten. Snijd het overtollige deeg eraf. Koel alles 30 minuten.

3. Verwarm de oven voor op 190 °C. Prik met een vork overal gaatjes in het deeg. Bedek het deeg met bakpapier en vul de taartvorm met gedroogde bonen of blindbakvulling. Bak ongeveer 20 minuten, totdat het deeg een beetje stevig begint te worden. Verwijder het papier en de bonen of de gewichten en bak de taartbodem nog eens 15 minuten, totdat de korst lichtbruin is. Laat de taartbodem enigszins afkoelen.

4. Maak de vulling: zet de oven op 160 °C. Verhit de boter in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de prei, lente-uitjes en ui toe en bak ongeveer 8 minuten, totdat ze zacht en licht goudbruin zijn. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen.

5. Doe de room, melk, bloem en eieren in een blender en mix tot een gladde massa. Doe het in een kom, samen met het uimengsel, de helft van de kaas, zout en peper en meng alles door elkaar. Giet de vulling in de taartbodem. Doe de zure room erbij, bedek met de chips en strooi de resterende kaas erover. Doe er nog wat extra peper op en bak ongeveer 25 tot 30 minuten, totdat de vulling gestold is. Laat de quiche even afkoelen en haal hem uit de springvorm. Kruimel er nog wat chips over, voordat je het serveert.

Kijk, hier is het hele recept als video. Kijk maar even lekker:

Volg MUNCHIES op Facebook, Instagram en Flipboard.