Worteltaart met gekarameliseerde ui

Porties: 6

Prep: 30 minutes

Totaal: 3 uur (deeg moet een nacht in de koelkast)

Benodigdheden

voor het deeg:

640 gram bloem, plus een beetje extra om te strooien

2 eetlepels kristalsuiker

2 theelepels zout

340 gram ongezouten boter, koud en in blokjes

200 milliliter ijskoud water

voor de vulling:

115 gram zachte geitenkaas

2 eetlepels slagroom

2 grote eieren met dooier en 2 grote eieren zonder dooiers

zout en peper, naar smaak

4 eetlepels olijfolie

500 gram gele ui (wit of rood kan ook)

300 gram wortels (kies voor verschillende kleuren en maten)

verschillende fijngehakte kruiden. Je kunt vanalles gebruiken, afhankelijk van wat je in huis hebt, bijvoorbeeld basilicum, peterselie, bieslook of dragon.

Recept

1. Maak het deeg: doe alle droge ingrediënten in een keukenmachine en mix het door elkaar. Doe in een keer alle blokjes boter erbij en blijf mixen tot alles door elkaar is en de blokjes boter niet groter zijn dan hazelnootjes. Zet de mixer nu op volle kracht en giet voorzichtig het ijskoude water erbij, tot het deeg aan de zijkanten van de kom omhoog kruipt. Je hebt misschien niet al het water nodig en het deeg mag niet te nat zijn dus let daar op! Het geheel moet eruitzien als natte broodkruimels met klontjes boter erin.

2. Doe de deegkruimels in een kom en zet het in de koelkast zodat het langzaam al het vocht op kan nemen. Al het vocht is goed opgenomen als je een hand deeg makkelijk tot een bal kunt samenknijpen, maar het wel weer afbrokkelt als er op duwt. Als het te rekbaar of te veel samengeklonterd betekent het dat dat je het te lang hebt gekneed, waardoor er te veel gluten zijn vrijgekomen. Dan moet je het geheel weggooien. Als het te droog aanvoelt, kun je er nog een klein beetje water overheen sprenkelen. Verdeel het deeg in 2 ballen en verpak ze in plastic folie. Laat het een nacht in de koelkast liggen voor je het uitrolt

3. Maak de taart. Verwarm de oven voor op 200°C (als je een heteluchtoven hebt, gebruik dan de hoogste stand). Werk met één deegbal tegelijk op een stuk bakpapier waar bloem overheen gestrooid is. Rol de deegbal uit tot een cirkel met een doorsnede van ongeveer 35 centimeter. Doe hetzelfde met de tweede bal en leg ze allebei in de koelkast terwijl je de vulling voorbereidt.

4. Verhit twee eetlepels olie in een koekenpan op middelhoog vuur. Snijd twee uien in plakjes en bak ze goudbruin, in ongeveer 2 minuten. Zet het vuur lager en breng het geheel op smaak met zout. Bak de uien tot deze gekarameliseerd zijn, in ongeveer 10 minuten. Leg ze op een snijplank om af te koelen en hak de ui fijn.

5. Meng in een kleine kom de geitenkaas, slagroom en de twee hele eieren tot het een homogene massa is. Breng het op smaak met genoeg zout en peper.

6. Bereid nu de groenten voor. De wortels moeten schoongepoetst zijn, maar hoeven niet geschild te worden. Afhankelijk van hoe groot de penen zijn, kun je ze door de lengte halveren en in stukjes ter grootte van een lucifer snijden. De stukjes moeten niet dikker zijn dan 2,5 centimeter. Halveer de overgebleven uien en schil ze, maar snijd de onderkant er niet vanaf, zodat de laagjes aan elkaar blijven zitten. Snijd de uien nu in kwarten en meng alle groenten met de overgebleven olijfolie en zout.

7. Haal het koude deeg uit de koelkast en leg het op een schoon, ingevet stuk bakpapier. Gebruik een spatel (of de achterkant van een lepel) om de helft van het kaasmengsel over de eerste deegbodem uit te smeren. Doe dit helemaal tot aan de rand van de korst. Verspreid vervolgens de helft van de gekarameliseerde ui over het deeg. Verdeel ook de groenten gelijkmatig over de bodem, maar niet dichter dan 5 centimeter van de rand. Leg de groenten niet bovenop elkaar, maar wel dicht tegen elkaar aan zodat het kaas en uienmengsel eronder helemaal bedekt is. Doe hetzelfde met de tweede bodem.

8. Gebruik je vingertoppen om de randjes van het deeg voorzichtig om te vouwen in rustieke plooitjes. Zet de taart nog even terug in de koelkast om hem af te koelen, ongeveer 15 minuten of tot het deeg koel voelt als je het aanraakt.

9. Als de taart klaar is om te bakken, smeer dan de randen in met eiwit en strooi er nog wat zout en peper overheen. Zet de taart in de oven en bak het geheel tot de groenten helemaal gekarameliseerd zijn en de korst mooi goudbruin is, dit duurt ongeveer een half uur.

10. Laat het geheel even afkoelen voordat je de het aansnijdt. Sprenkel er nog wat olijfolie en zout over en de fijngehakte kruiden. Je kunt vanalles gebruiken, afhankelijk van wat je in huis hebt. Bijvoorbeeld basilicum, peterselie, bieslook of dragon.

