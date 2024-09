Recordtemperaturen voorkomen ijsvorming in het noordpoolgebied

Hoewel het jaar nog niet over is, is het “zeer waarschijnlijk” dat 2016 wederom het heetste jaar ooit gemeten wordt. Zo meldt het klimaatinstituut van de VN op maandag. Hiermee wordt het record van vorig jaar en het jaar daarvoor verbroken. En het zeeijs in het noordpoolgebied voelt de schadelijke gevolgen van al die hitte.

De Arctische ijskap begint meestal in de herfst en winter weer te vormen, naar mate de temperaturen op het Noordelijk halfrond afnemen. Maar het vriezen gebeurt dit jaar niet op de gezette tijden, volgens data van het Amerikaanse National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

“Het bevriezen tijdens de herfst gebeurt veel langzamer dan normaal,” schrijft de World Meteorological Association van de VN in een persbericht. “De hoeveelheid zeeijs aan het einde van oktober staat op het laagste punt ooit gemeten voor deze tijd van het jaar.”

Volgens een grafiek die de NSIDC op zondag postte, waarin de staat van het ijs in het noordpoolgebied wordt bijgehouden, staat de huidige hoeveelheid zeeijs flink onder de hoeveelheid in 2012 en het gemiddelde tussen 1981 en 2010.

“In delen van Arctisch Rusland, staan temperaturen 6ºC tot 7ºC boven het gemiddelde. Veel andere Arctische en sub-Arctische gebieden in Rusland, Alaska en noordwest Canada waren minstens 3ºC boven het gemiddelde. We zijn gewend aan temperatuurverschillen van een fractie van een graad, dus dit is heel anders,” zei WMO Secretaris-Generaal Petteri Taalas.

Screengrab: NSIDC

De NSIDC bericht ook dat de hoeveelheid zeeijs in mid-oktober nog altijd regelmatig recordlaagtes bereikte voordat het enigszins normaliseerde in november.

Het verdwijnende ijs in het noordpoolgebied heeft al een aantal verassende gevolgen gehad. Een enorm cruiseschip kon onlangs door de Noordwestelijke Doorvaart varen, wat tot voor kort niet mogelijk was omdat het te gevaarlijk was. De Inuit zijn begonnen met het installeren van zeeijssensoren om veilig te blijven. IJsberen blijven hongerig, omdat de afnemende hoeveelheid ijs hun jaaggebied drastisch verkleint.

Dit jaar blijft, net als het poolgebied, bijzonder niet chill.