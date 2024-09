Rectum Raiders beginnen in hun nieuwe video een moshpit in de Bijlmerbajes

De videoclip van Foxx bevestigt elk vooroordeel dat je zou kunnen hebben over een rockgroep die zichzelf naar het molesteren van je kont heeft vernoemd: de inmiddels gesloten Bijlmerbajes is hun speeltuin en ze zuipen en beuken zich klem in de voormalige gevangenis. Met teksten die verwijzen naar dierenseks doen ze hun seksueel georiënteerde naam in ieder geval eer aan. Daarbij inbegrepen zit een hoge dosis adrenaline en een gezonde minachting voor de autoriteit. Hun debuutalbum kwam ruim twee weken geleden uit, en Foxx is daarvan de tweede single. Laat dat zeepje niet vallen!