Red De Kuip is het niet eens met de plannen voor Feyenoord City

Bij een groep Feyenoord-supporters ontstond het idee om hier wat aan te doen. Ze bedachten een plan voor het behoud van het iconische Rotterdamse stadion: Red De Kuip.

Het plan in het kort: een derde ring erop en honderdduizend vierkante meter toevoegen aan wat nu puur een voetbalstadion is. Dus meer capaciteit, meer commerciële faciliteiten, maar dezelfde sfeer. Ondertussen heeft Feyenoord in maart alweer hun derde plan voor nieuwbouw gepresenteerd: Feyenoord City. Mét behoud van de Kuip, waar Feyenoord dan niet meer speelt, maar andere activiteiten plaatsvinden. VICE Sports sprak Robin van Holst van Red De Kuip over zijn visie op de gang van zaken.

VICE Sports: Waarom wil Feyenoord eigenlijk per se een nieuw stadion?

Robin van Holst: Ik heb zo mijn idee dat de VvF (Vrienden van Feyenoord, red.) daar niet los van staan. Die hebben aandelen van Feyenoord gekocht, maar aandelen van een voetbalclub zijn niet zo heel interessant. Daar ga je niet denderend veel winst op maken. En Feyenoord is geen eigenaar van de Kuip. Als je als voetbalclub je eigen stadion gaat bouwen, waar je eigenaar van wordt, dan heb je als aandeelhouder ineens ook vastgoed in je portfolio zitten. Ik denk dus dat dáár de drive zit om dat nieuwe stadion te bouwen. Het draait het om geld en niet om het beste belang van Feyenoord.

Toch lijkt het er nu op dat beide partijen, Red de Kuip en Feyenoord, hun zin hebben. Er komt een nieuw stadion en de Kuip blijft bestaan.

Een nieuw stadion aan de Maas zou geweldig zijn. Daar hoor je ons ook echt niet over klagen, zolang dat goed is voor Feyenoord en de Kuip behouden blijft. Als ze dat voor elkaar krijgen is dat allemaal prima. We staan er echt niet negatief tegenover. Een cool stadion als waardige opvolger van de Kuip, dat willen we ook. Maar onder de streep willen we wel het beste voor Feyenoord.



Is Feyenoord City dan niet het beste voor Feyenoord?

Ik denk het niet. Ik denk dat het plan waar ze nu mee bezig zijn ook helemaal niet doorgaat. Het zou de gemeente vijfhonderd miljoen euro moeten gaan kosten terwijl ze maar een miljard in kas hebben. Je gaat toch als gemeente niet de helft van je geld in een stadion van Feyenoord steken? En daarbij, ze spelen al in de Kuip. Dat stadion voldoet na een verbouwing aan al hun eisen.

Jullie hebben met Red De Kuip een plan voor renovatie. Is daar eigenlijk wel draagvlak voor bij de supporters?

Dat was natuurlijk het eerste waar we naar keken. We hebben een petitie gehouden onder de supporters en binnen twee weken hadden we 25.000 handtekeningen. Toen wisten we dat we goed zaten en gingen we ons plan verder uitwerken met professionals, zoals de ingenieur van de Erasmusbrug en de Markthal. Je moet natuurlijk wel een goed alternatief bieden als je je bek opentrekt.

Robin met zijn vriendin, ook een liefhebber van de Kuip.

Wat vond Feyenoord daarvan, dat jullie je ermee gingen bemoeien?

De media pikte de uitkomst van de petitie op. Opeens begonnen kranten te bellen, wilden politieke partijen met ons praten. Alles ging in een sneltreinvaart. Toen heeft de Feyenoord-directie ons onder druk van de politiek uitgenodigd voor een gesprek. De directie had zoiets van: laten we ze voor de lol maar uitnodigen, dat zijn toch een stelletje amateurs. Ze hadden niet verwacht dat er een heel team achter stond van ingenieurs, architecten, economen. Dat het allemaal wel wat serieuzer was.



De directie was volgens jou dus niet heel enthousiast?

Nee, niet echt.

Waarom niet?

Geen idee. De Kuip heeft meer toekomst dan ieder ander stadion in Nederland, het is uniek. En daar kan je mooi op voortborduren. Wij willen de Kuip gewoon niet slopen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het stadion nog vijftig jaar meekan onder continu gebruik. Een stadion gebruik je niet, net als bijvoorbeeld de Brienenoordbrug, continu. Een stadion gebruik je ongeveer eens in de twee weken. Dat betekent dat De Kuip nog 800 jaar meekan! Mits je het blijft onderhouden natuurlijk, maar dat moet bij een nieuw stadion ook. De ArenA moet bijvoorbeeld nu ook weer gerenoveerd worden.

Hoe zit het met de kosten voor een renovatie?

Alles is doorberekend en uitgedacht. Er zijn in de laatste twee seizoenen kleine verbeteringen aan de Kuip gedaan: extra horeca, een vak voor het MKB inclusief mini-Maasgebouw en extra luxe-stoelen, de zogenoemde Maasseats. Ik geloof dat alles bij elkaar drie miljoen euro gekost heeft. Dat levert Feyenoord nu al twintig miljoen euro extra aan begroting op. De berekeningen van ons plan laten zien dat je met een renovatie in 2020 bijna honderd miljoen euro aan inkomsten hebt tegenover 61 miljoen nu. Dan kan je dus hogere salarissen betalen, en nóg betere spelers halen. Bij een nieuw stadion moeten ze eerst de hypotheek ophoesten en daarna gaan ze pas verdienen. Dat duurt ook weer tien jaar.

Dat klinkt op zich goed, maar het ziet er niet naar uit dat het gaat gebeuren. Heeft jullie plan wel een kans van slagen gehad?

Eigenlijk niet, en dat is best wel raar. Het enige wat mogelijk gemaakt moet worden is dat supporters langer na de wedstrijd in dat stadion blijven, of zelfs dat er doordeweeks mensen komen om hun geld uit te geven. Ik nam een tijdje geleden een bedrijf over en dat had nog de huur van een unit voor een half jaar bij Sparta. Dat is ineens een heel andere ervaring. Die mensen blijven daar na de wedstrijd tot elf uur ‘s avonds! Bij Feyenoord zijn ze redelijk snel weg. Als je bij de Kuip de hekken weghaalt en zorgt dat de ruimtes onder de tribunes opgevuld zijn met allerlei zaakjes, zoals er bij PSV barretjes, restaurants en ik geloof zelfs een Mediamarkt aan de buitenkant zitten, dan wordt dat stadion iedere dag gebruikt. Wat weer meer inkomsten genereert. Zó moeilijk is het allemaal niet hoor.

