Red Fangs nieuwe clip voor Shadows is gewelddadig en geweldig

Tegelijk met de aankondiging van hun nieuwe album Only Ghosts (releasedate 14 oktober) heeft stonerrockband Red Fang een video uitgebracht voor de eerste single Shadows. De clip is een parodie op de film Predator en hij is net zo gewelddadig.

Het is beter om je te laten verrassen door de clip, maar het komt erop neer dat de koelbox vol met bier van de band wordt gejat. Wat een rustig kampeertripje had moeten zijn, verandert in een slagveld. De moraal van het verhaal is dat je nerds beter met rust kan laten, ze zijn nogal wraakzuchtig.

