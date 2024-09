Red het klimaat door de Hemwegcentrale helemaal kapot te reviewen

Greenpeace probeert al jaren om de Hemwegcentrale in Amsterdam gesloten te krijgen en gebruikt nu een hele nieuwe tactiek. Eerder vandaag riep de organisatie in de facebookgroep “De Nederlandse Klimaatbeweging” op om massaal 1-sterrenreviews achter te laten bij de energiecentrale op Google Maps.

“Je moet het initiatief zien als een klein onderdeel van de strategie om de Hemwegcentrale dicht te krijgen,” legt Faiza Oulahsen van Greenpeace uit. “Het is natuurlijk een speldenprik voor Nuon [de uitbater van de centrale, red.], maar we merken wel dat ze het vervelend vinden.”

Greenpeace heeft contact gehad met mensen bij de centrale, en die waren volgens Oulahsen niet blij. “Nuon had ook ineens advertentieruimte ingekocht bij het NRC om hun groene energie te benadrukken. Dat kan geen toeval zijn.” En dat is zo. Nuon presenteert zich graag als groen, met vooral veel windmolens en zonnepanelen in hun reclames, maar “ondertussen staat er kolencentrale te roken vlak naast Amsterdam.”

Het sluiten van de Hemwegcentrale is onderdeel van een groter plan om alle kolencentrales in Nederland dicht te krijgen.

Het sluiten van de Hemwegcentrale is zelf ook weer onderdeel van een groter plan om alle kolencentrales in Nederland dicht te krijgen. Nu er in Den Haag onderhandeld wordt over een nieuw kabinet, is er ook ruimte om te onderhandelen over de toekomst van de rest van de centrales. Oulahsen: “Minister Kamp heeft het voor elkaar gekregen om de beslissing over het sluiten door te schuiven naar het nieuwe kabinet. We willen dat de Hemwegcentrale sowieso dicht gaat, want dan kunnen de VVD en het CDA ‘m niet als wisselgeld gebruiken om andere centrales open te houden. Er zijn namelijk nieuwere centrales met een veel grotere capaciteit dan de Hemwegcentrale. Ondanks dat ze efficiënter zijn, stoten die veel meer CO2 uit. Die moeten ook gewoon dicht.”

Het is voor het eerst dat Greenpeace googlereviews gebruikt om iets in een kwaad daglicht te stellen, en hoe klein het ook voelt, het is niet moeilijk te begrijpen dat een gigantische lijst slechte reviews effect kan hebben op de publieke opinie. Hoe gedetailleerder en beter onderbouwd de aanklacht is, hoe mee indruk het maakt. Het zou in de toekomst zelfs een compleet geaccepteerde manier kunnen zijn voor journalisten om gebeurtenissen of nieuws mee te ondersteunen, net zoals dat nu al gebeurt met twitterberichten.

Het vergt bovendien verrassend weinig moeite. “Het is een nieuwe manier van actievoeren, en we weten nog niet hoe het zich zal ontwikkelen. Het leuke is dat je online heel makkelijk creatief kan zijn.”

Naast de online actie van Greenpeace lopen er nog meer acties tegen de energiecentrale. Vandebron, een duurzame energieleverancier, heeft samen met Triodos Bank, Stichting DOEN en de gemeente Amsterdam een bod van ongeveer vijf miljoen euro uitgebracht op de kolencentrale. Na het opkopen van de centrale zou hij meteen worden gesloten.

Greenpeace doet door middel van een crowdfunding-actie zelf ook een duit in het zakje. Doneren kan nog altijd. Als je mee wilt doen met de google-actie van Greenpeace, dan kan dat natuurlijk gewoon. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is de Hemwegcentrale aanklikken in Maps en vervolgens een vernietigende review achterlaten.

En hoewel ik veel sympathie heb voor deze actie, moet ik na ons gesprek toch ook even denken aan de hypothetische toekomst waarin googlereviews een wapen zijn van de zuiverheidspolitie. Acties zullen niet alleen ’terecht’ worden ingezet tegen een grote energiecentrale, maar ook tegen een boer, een vissersbedrijf of de 4×4-rijder uit de straat.

Het is, kortom, de vraag of er in de open omgeving van Google Maps genoeg controle is voor rechtvaardige ‘gerichte’ acties. Hierin schuilt een risico, waar de duurzaamheidsbeweging bewust van moet zijn.

Kijk hier hoe je mee kunt doen: www.greenpeace.nl/nuon