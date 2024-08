SXSW door de ogen van Red Light Radio

Onze vrienden van Red Light Radio waren dit jaar weer te gast op het Amerikaanse showcasefestival SXSW in Austin. Ze namen, naast Cinnaman, Volition Immanent, Stallion’s Stud en Lien, een paar wegwerpcamera’s mee om hun reis vast te leggen. Op de onderstaande foto’s zie je hoe ze de straten van Austin onveilig maakten. Terug in Amsterdam vertelden Red Light Radio-oprichter Hugo van Heijningen en zijn collega Lieneke Wielhouwer over hun avonturen.

Dat avontuur begon met hun eigen showcase, waar ook de technopunkers van Volition Immanent optraden. Omdat Parrish Smith en Mark van de Maat zodanig punk zijn, waren ze zonder artiestenvisum naar Amerika gereisd en konden daarom ook geen instrumenten meenemen. Van Heijningen had beloofd om een drumcomputer mee te nemen, maar dat was-ie vergeten. Gelukkig is er tijdens SXSW niet echt een tekort aan instrumenten, dus konden ze er eentje lenen. Die moest wel helemaal opnieuw geprogrammeerd worden door Parrish Smith. Volgens Van Heijningen klonk deze drumcomputer veel vetter, maar dat zouden wij ook zeggen als we zoiets belangrijks zouden zijn vergeten. “Hij zat anderhalf uur in de woonkamer op zo’n gare brakke ochtend alles zo tik tik tik erin te zetten,” vult Wielhouwer aan.

Deze vrouw hoorde niet bij de Red Light-crew maar kwam wel langs om lekker te dansen met zo’n geinige, lichtgevende stok.

Om een beetje mobiel te blijven in een stad als Austin is Uber begonnen met het verhuren van elektrische stepjes. “De lokale bevolking heeft er waarschijnlijk een hekel aan, maar het is heel handig, je hoeft niet eens zelf te steppen.”

Het doel van een showcasefestival is natuurlijk dat je bekender wordt als artiest. Toen Van Heijningen vorig jaar onder zijn dj-alias DJ Soulseek op het festival draaide was er een promoter uit Los Angeles hem vroeg voor een tour door de Verenigde Staten. “Toen ben ik wel een beetje ontdekt,” zegt hij lachend. Afgelopen oktober was hij dus ook al in Austin, en toen verbleef hij in deze prachtige caravan. Voor het festival keerden ze terug naar de eigenaren van de caravan, Anna en Kevin, die dit keer ook hun huis openstelden. “We zaten in een groot, houten Texaans huis met een tuin” vertelt Wielhouwer. “Ze hadden drie hondjes, en dit was echt een bibbertje. Die kon niet stilzitten.”

Naast de geplande showcase draaide de crew ook op een onverwachts feestje in een Mexicaans familierestaurant. Dat was blijkbaar zo leuk dat ze zijn vergeten om er foto’s van te maken. Andere artiesten zien lukte ook niet echt, behalve op de dag dat ze in Hotel Las Vegas rondhingen. Daar stonden vier podia waar de hele dag bandjes speelden. Het hoogtepunt was The Sloths. “Die zijn in 1965 begonnen”, vertelt Van Heijningen, “maar pas in 2019 is hun eerste LP uitgebracht op Burger Records. Die gast had de hele tijd verschillende kostuums aan tijdens zijn optreden en op een gegeven moment had hij een hele strakke legging aan met een enorme bobbel erin. Die bobbel haalde hij er aan het einde van een nummer uit, bleek het een Amerikaanse vlag te zijn.”

