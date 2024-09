Complotdenkers op Reddit denken dat WO III elk moment kan uitbreken

We kunnen het er allemaal wel over eens worden dat de wereld een stukje minder gezellig is geworden door het onvoorspelbare militaire beleid van President Trump. Gelukkig zijn onze vrienden van de subreddit /r/conspiracy er om onze ogen te open voor het dreigende gevaar. Vandaag zou het wel eens goed mis kunnen gaan.

Onder het kopje “4/26” hebben verschillende lezers feiten en vermoedens verzameld die bewijzen dat de VS bedreigd wordt door nucleaire aanval uit Noord-Korea. Al deze informatie is samengevat in een gigantische post over 4/26, die met 2000 upvotes veruit het meest populaire complot ooit is van /r/conspiracy.

De aanleiding van deze theorie is Operation Gotham Shield, een training om te testen hoe New York en New Jersey reageren op een nucleaire aanval. Dit is onderdeel van het nationale oefenprogramma van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding (FEMA). Ondanks dat alle details door de FEMA openbaar zijn gemaakt, wordt er gedacht dat het om een zogeheten false flag operatie gaat, waarbij de Amerikaanse overheid een echte aanval vanuit Pyongyang op een oefening wil laten lijken.

Sites als ZeroHedge en InfoWars slingeren deze beweringen maar al te graag de wereld in. InfoWars drukte hun lezers zelfs op het hart zich voor te bereiden op een nucleaire oorlog. De auteur van de Reddit-post beweert dat Gotham Schield slechts een afleidingsmanoeuvre voor een nucleaire lancering voor de Californische kust is. In de post vertelt Fuckaduckfuckaduck:

“Wat als de nucleaire test in Noord-Korea niet de gebruikelijke ondergrondse test is? Wat als het een test is van hun nieuwe onderzeeraketten vlak voor de kust van de VS?”

Om deze beweringen te ondersteunen geeft hij een hele lijst aan informatie van historische explosies, aardbevingen, vliegtuigongelukken en wetenschappelijke ontdekkingen die ook op 26 april plaatsvonden (de logica van waarom dit de militaire planning van de Noord-Koreanen zou beïnvloeden laat hij in het midden), aangevuld met een reeks van verwijzingen naar Operation Jade Helm, een van populairste theorieën in de complotdenkersscene. Hierin “onthulde” Alex Jones hoe President Obama een staat van beleg wil uitroepen en alle vuurwapens in Texas in beslag wil laten nemen.

De oorspronkelijke post richt zich ook op de waarschijnlijkheid dat het ook daadwerkelijk plaatsvindt, een gevoel dat de auteur ook benadrukt in een Facebookchat met Motherboard:

“Ik denk niet dat er echt iets gaat gebeuren morgen. Maar ik denk dat dit soort dingen belangrijk zijn om te weten, dat mensen zich er bewust van zijn. Ik denk dat het allemaal onderdeel is van een groter plan. De mensen aan de top dammen niet, ze schaken.”

FEMA noemt het in een reactie grote onzin:

“We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding van Gotham Shield 2017.

FEMA plant en onderneemt het hele jaar door rampoefeningen (voor orkanen, tsunami’s, etc.) samen met andere federale agentschappen en staten.

Gotham Shield 2017 is een vierdaagse oefeningen die zich focust op de coördinatie tijdens de ontploffing van nucleaire bom in het noorden van New Jersey. […]

Deze gezamenlijke oefening zal de coördinatie op lokaal en nationaal niveau verbeteren en daarnaast zal dit in de toekomst zorgen voor een effectievere respons in het geval van een nucleaire aanval.”

Dit is waarschijnlijk geen bevredigend antwoord voor /r/conspiracy of voor Alex Jones en zijn aanhangers, maar 26 april duurt nog een paar uur, dus we zullen er snel achterkomen.