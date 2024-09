Van Mobb Deep tot Mos Def: foto’s van de hiphopscene in New York in de jaren negentig

Black Moon

De Japanse fotograaf Taku Onoda verhuisde eind jaren negentig naar New York. Dat lijkt nu eeuwen geleden – de iconische club Limelight was nog open, en Wu-Tang Forever was net uit. De gruizige stijl van Onoda is een perfecte representatie van de rauwe en lyrische platen die toen in de stad werden gemaakt.

Toen ik deze tot nu toe ongepubliceerde outtakes in mijn mailbox kreeg, wilde ik graag weten waar ze vandaan kwamen. Ik stelde Taku Onoda een paar vragen over de serie, die hij Let’s Not Think About Tomorrow heeft genoemd.

VICE: Hoe raakte je betrokken bij de hiphopwereld?

Taku Onoda: Ik ben al erg lang hiphopfan en draaide vroeger ook. Ik maakte vaak foto’s bij de optredens waar ik heen ging en van de mensen die ik daar ontmoette. Na een tijdje leerde ik ook veel mensen in de muziekindustrie kennen en werd ik gevraagd om wat persfoto’s te schieten.

Waar werden die foto’s gepubliceerd?

Ik schoot voor Amerikaanse en Franse publicaties. Sommige van deze outtakes zijn van mijn opdrachten. Ik raakte ook bevriend met sommige van de artiesten die ik fotografeerde, en zij werden onderdeel van mijn leven.



Welke fotografen waren toen een inspiratie voor je, en wie zijn dat nu?

Ik hield toen erg van Larry Clark en de straatfotografie van William Klien. Ik kijk nu meer naar conceptuele fotografen zoals Paul Graham en Vik Muniz.

Wat was het vetste optreden dat je hebt gezien?

In 1999 of 2000 zag ik Gang Starr en M.O.P. in de Limelight. Het was snikheet binnen, maar de show was legendarisch.



Wat voor werk maak je nu?

Naast commerciële opdrachten maak ik vooral abstract werk. Ik heb in 2014 een boek uitgegeven met de titel Nebulous.

Acelover

Guru

Beanie

Ghostface Killah

BMM

Hell Razah

Jada

Randy

Mobb Deep

Jake & Harold

Paris

RZA

Sadat & Vast Aire