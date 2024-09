Reggy Van Oers luistert thuis het liefst vijf uur lang naar een hangdrum

Reggy Van Oers draait geen melodieuze techno. Nee, volgens hem is het atmosferisch: door de verschillende lagen zit er zoveel energie in, dat er meer emotie ontstaat dan in doorsnee beuktechno. Vanavond staat hij in het Muziekgebouw aan ’t IJ tijdens The Rest is Noise x Morph. Dat laatste is zijn eigen clubavond. Naast hem staan Marcuf, Dadub en Dubit op het programma. Van Oers zal ook voor het eerst zijn nieuwe plaat Taciturn Manner, die in oktober uitkomt, live spelen. We vroegen hem naar de liedjes die hij tof en inspirerend vindt.

THUMP: Wat is de duisterste plaat die je draait?

Reggy Van Oers: Het is een hele enge plaat, niet duister of heel erg diep, maar wel met een onheilspellend gevoel. Dat heeft te maken met de productie, die echt geweldig is. Het is een opbouw van explosies op een psychoakoestieke manier. Je wordt heen en weer getrokken door de delays en loops. De track bevat ook drums die in combinatie met de groove compleet veranderden.

Wat luister je graag voor het slapen gaan?

De enige muziek die ik thuis luister en zeker voor het slapen gaan is 5 Hours of Relaxing Hang Drum Music. Dat is echt om te ontspannen en zorgt voor afwisseling naast dat ik de hele dag in de studio zit. De hangdrum vind ik echt een briljant instrument, waar ik ook zeker in de nabije toekomst iets mee wil gaan doen. Een hangdrum is een soort van metalen ufo. Elk punt op het instrument heeft zijn eigen resonanties en daardoor krijg je muzikale composities.

Vanavond speel je in het Muziekgebouw aan ’t IJ, welke track gaat de toon van de avond zetten?

Ik heb eigenlijk nog geen idee. Voor deze avond heb ik drie artiesten uitgenodigd: Dadub, Murcof en Dubit. Ik vind hen al heel lang inspirerend. Ik speel voor Murcof, dus het zal een mix worden van soundscapes, neo classical en ambient. Voor wat betreft mijn live show ga ik mijn album, dat ik in oktober uitkomt, live spelen. Wat ook tof is, is dat Dubit een bijzondere live-set gaat doen met betonklanken die gereproduceerd worden door aparte microfoontjes en daardoor in feedbackloops komen.

Wat is de meest bijzondere plek waar je hebt gedraaid en welke track paste daar perfect?

Onlangs speelde ik in Beiroet op een dakterras, midden in de nacht. Het was mijn eerste keer Libanon, en ik wist daarom niet goed wat ik ervan moest verwachten. Gelijk bij aankomst viel het me op dat de mensen heel bekend zijn met het geluid en de scene. Zo kwamen veel mensen gelijk naar mij toe en wisten ze precies wie ik was en wat ik doe. Het publiek, versterkt door de locatie, zorgde voor een sfeer die ik elke week wel wil ervaren. Daar had ik echt de tijd om mijn muzikale verhaal te vertellen en het publiek gaf achteraf aan dat ze snapten waar het heenging. Op het hoogtepunt van die avond liet FIELD II alles samenkomen. Het is een track die ik samen met Claudio PRC heb gemaakt op mijn eigen label Telemorph.

Welke track sleept je mee naar een ander universum?

Dat kan er maar een zijn: Oort van Murcof. Het is een track van twaalf minuten en vijftig seconden. Hij is zo complex, de spanning ligt hoog. Elke keer als ik ernaar luister, ontdek ik nieuwe dingen. Er is een bepaald element in de track dat heel sterk is en waarvan je weet dat het gaat komen, maar toch gaan mijn nekharen telkens weer rechtop staan. Toen ik hem live hoorde, twee jaar geleden in Berlijn, hadden ik en tweeduizend andere mensen echt een gevoel van wat de fuck gebeurt hier.

Welke plaat vind je tof, maar is totaal anders dan wat je draait?

Dat is de soundtrack van de film The Guru, van Udit Narayan, die kreeg ik van een artiest die ik erg respecteer. De eerste keer dat ik dit hoorde, voelde ik me tijdens een slechte dag gelijk een stuk beter.

Op welke track heb jij het publiek zichzelf zien verliezen?

Dan denk ik aan Modulation A van Dino Sabatini. Het is een hele krachtige track, en waar je hem ook speelt, het gaat los. Dat komt door de frequenties en het patroon, maar ook door de briljante soundscapes tussendoor. Wat je daarvoor ook gedraaid hebt, het leidt heel ergens anders heen.

Als je een remix maakt, wat is dan een typisch Reggy Van Oers-sausje?

Ik weet niet of het echt een sausje is, want het is elke keer anders. Ik kijk altijd naar het element dat mij aanspreekt in het materiaal dat ik krijg en probeer dat door een aantal effecten te halen en te kijken of ik een kant op kan gaan die ik interessant vind. Wanneer ik dat vind, wordt het gelijk de basis van de track en vanuit daar begin ik het te moduleren en ontstaat er op een gegeven moment een bepaalde spanning die ik interessant vind in muziek. Dat is denk ik herkenbaar als mijn sausje en dat is goed terug te horen in mijn remix van Country of Thieves van Error Etica.