Regisseur Roy Dames wil een vervolg maken op ‘Foute Vrienden’

Roy Dames maakt al jarenlang documentaires over die kant van de samenleving waar de gemiddelde mens liever vandaan blijft. Je kent hem onder andere van Meiden van de Keileweg, een serie over straatprostitutie op de Keileweg in Rotterdam, Mocros, een portret van een groepje Marokkaanse jongeren en Nooddorp, een serie over een paar eigenzinnige families in zeven straten aan de rand van Rotterdam. Misschien wel zijn bekendste documentaire is Foute Vrienden, over Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bobbie en Jantje van Amsterdam.

De opnames van Foute Vrienden begonnen 25 jaar geleden. Om dat te vieren wil Roy een vervolg op de documentaire nodig. Maar daar heeft hij geld voor nodig, en daarom is hij nu een crowdfundingsactie begonnen.

Kenmerkend aan zijn Roys is dat hij z’n onderwerpen vaak jarenlang volgt en daardoor altijd erg dichtbij z’n onderwerpen kan komen. Hij is dol op camera’s en is filmmaker in hart en nieren, maar studeerde eigenlijk Tropische Landbouwkunde. Vijf jaar geleden zocht VICE hem op in Bos & Lommer in Amsterdam, en vroegen we hem waarom hij steeds die onderbelichte kant van de samenleving blijft filmen. We kwamen er onder andere achter dat hij een camera uit nazi-Duitsland in zijn huis heeft.