Rein De Wilde fotografeert het licht waar wij allemaal op geilen

Omdat moules frites een iconisch beeld van België zijn, maar er meer is dan Oostendse meeuwen en mensen die wachten op de bus, tonen we tien jonge Belgische fotografen die iets anders doen.

Wanneer ik hem bel, staat Rein onder de toren van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, waar ik toevallig ooit mijn plechtige communie deed. Vervolgens blijkt Illias, de fotograaf die ik vorige week wat vragen stelde, zijn huisgenoot te zijn. Lang leve kleine werelden, vreemde constructies en A4-formaten.

De ochtend nadat ik de foto’s van Rein De Wilde voor het eerst zag, schijnt de zon een warm fel geel licht, en ik vraag mij af waar hij nu op zou inzoomen als hij naast op de bus mij zou zitten. Op de carreaux vest van mijn lief, op de rozenstruik op de berm of op mijn tekenpotlood. Het heeft iets van een schilderij of een illustratie, hoe hij al zooiend uit vlak en kleur abstracte stillevens maakt. Misschien niet geheel onlogisch voor iemand die filosofie studeerde en dan met een fototoestel in de hand eindigde. Twee keer per week werkt Rein in een fotolab waar hij dezelfde foto’s telkens weer ziet passeren. De rest van de tijd fotografeert Rein De Wilde het licht waar wij allemaal op geilen. En hij doet dat goed. Bekijk hieronder zijn illuminerende beelden.

