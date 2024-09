Reis door surrealistische landschappen met het nieuwe project van Applescal en Hessel Stuut

Atomnation-labelbaas Applescal (Pascal Terstappen) en Polynation-lid Hessel Stuut hebben een behoorlijk cool nieuw project: Deltawerk. Met negen beamers projecteren ze op een drietal schermen allerlei surrealistische landschappen waar je doorheen reist, en dat met een schat aan nieuwe muziek: stemmige elektronica en techno die niet wars is van melodieën, maar de tierelantijntjes zijn er voor dit project iets verder af gestript dan in hun eerdere werk. Op 25 november brengen ze een eerste EP uit als Deltawerk, en hieronder kun je het allereerste voorproefje ervan horen: het negenenhalf minuut durende Sample, met bijzonder spookachtige strings en een bijna eng mooie bridge.

THUMP: Ha jongens! Hebben jullie een fascinatie voor de Nederlandse dammen en deltawerken?

Pascal Terstappen: Daar is het dus niet uit voortgekomen: in de audiovisuele show zitten veel driehoeken en doorgangen van landschap naar landschap. Toen moesten we denken aan de delta, een driehoek van een rivier waarin alles uitmondt en alles continu aan verandering onderhevig is. Maar het woord ‘delta’ alleen was ook zowat, vandaar Deltawerk.



Naar wat voor landschappen nemen jullie ons mee?

Hessel Stuut: Het begint met een groot woestijnlandschap, en gaat door naar bossen met lichtgevende kubussen en zwevende bomen. Het is een verdraaid soort natuur met harde elementen erin. Ik heb de beelden allemaal zelf gemaakt, het zijn 3D-renders van landschappen en bewerkte foto’s in een 3D-achtige ruimte. Dat paste wel bij de harde analoge synths en organische samples gecombineerd met strakke beats. Ik denk dat het representatief is: je kunt een beetje wegdromen, maar ook dansen.

Still uit Deltawerken



Cool! Als je de landschappen zelf ontwerpt, is je verbeeldingskracht de enige limiet!

Hessel: Haha, en rendertijd! We wilden een ervaring maken die enigszins lijkt op VR, je vliegt erdoorheen. Ik keek niet echt naar films voor inspiratie, hoewel er wel een vibe in zit van 2001: A Space Oddysey. Tegen het einde van die film vlieg je door allerlei gekleurde landschappen, volgens mij een vlucht door de woestijn in Nevada maar met kleurfilters eroverheen.

Nu we het toch over landschappen hebben: wat zijn jullie favoriete plekken om te wandelen?

Hessel: Veel muziek van Polynation heb ik in de Beemster opgenomen, maar De Slufter op Texel is mijn favoriete wandelgebied: dat zijn onderwater gelopen duinen, een soort Wadden-landschap, dat is iedereen aan te raden.

Pascal: Ik hoef niet mee naar Texel, hoor. De studio waar we werken zit aan het Westerpark, we wandelen daar vaak even om af te koelen of inspiratie op te doen. Dat heeft bijna iets meditatiefs.

Hoe hebben jullie het opgenomen?

Hessel: Met Polynation drum ik veel, hier richt ik me meer op de synthpartijen. Het is een hele effectieve sound, ongepolijst en met ruwe synths en samples. Ik maakte opzetjes, Pascal ging daar met de botte bijl doorheen. Wat er overblijft zijn de elementen die het goed doen. Geen gelul, gewoon gaan.

Passages, EP.1 verschijnt 25 november via Atomnation. Daarna zullen nog drie delen van de EP verschijnen.