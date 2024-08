Relschoppers staken dit weekend Nederland in de fik

In zo’n tien gemeenten, verspreid door heel Nederland, braken dit weekend rellen uit als reactie op de avondklok. Sinds afgelopen zaterdag is het nergens meer toegestaan om na de klok van negen buiten te zijn zonder geldige reden, en deze maatregel bleek bij veel mensen de druppel die een emmer vol onzinnig opgekropt geweld deed overlopen.

Op Urk was het al maanden onrustig. Kleine relletjes en incidenten met vuurwerk zijn daar eerder regel dan uitzondering, maar zaterdagavond sloeg de vlam letterlijk en figuurlijk flink in de pan: na een protest – vooral bestaande uit mensen die na de avondklok rondjes reden – werd in het havengebied de plaatselijke coronateststraat in de hens gezet, en bij een poging tot het vastleggen van deze uiting van bovenmenselijk intellect werd iemand die door de NOS was ingehuurd om verslaggevers te beveiligen in het gezicht gespoten met een bijtende vloeistof.

De rellen op Urk bleken slechts een voorproefje van de zondag. In Amsterdam trokken, als een vervolg op de demonstratie van vorige week, zo’n vijftienhonderd mensen naar het Museumplein. Na twee uur ’s middags meldde de politie dat de demonstratie zou worden ontbonden en ontstonden er rellen op het moment dat de mensen werden weggedreven van het plein door de Mobiele Eenheid.

In Eindhoven verliep de middag extreem grimmig en gewelddadig. Winkels werden geplunderd, de politie en hun paarden werden bekogeld met zwaar vuurwerk, en op verschillende plekken in de stad werd brand gesticht. Daarop zette de politie traangas en een waterkanon in.

Hoewel er een noodbevel was afgekondigd en de politie voorbereid was op onrust, liep het dusdanig uit de hand dat de burgemeester van de stad, John Jorritsma, bijna met tranen in z’n ogen vertelde dat we op deze manier op weg zijn naar een burgeroorlog.

De puinzooi die ontstond in Eindhoven en Amsterdam leek een soort rode lap voor mensen in de rest van het land. In Tilburg, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Apeldoorn ontstonden opstootjes. In Enschede werd geprobeerd de ruiten van het ziekenhuis in te kinkelen, en in ook in de Haagse Schilderswijk moest de ME uitrukken om een beetje rust in de buurt te krijgen, nadat er brand werd gesticht.

Of dit geweld de komende dagen, weken of maanden door blijft gaan is nog de vraag — de Nederlandse Politiebond vreest dat afgelopen weekend een voorbode was voor meer onrust de komende weken, zei het gisteren in Nieuwsuur. In een eerste reactie heeft demissionair minister-president Mark Rutte zich in ieder geval al afgevraagd ‘wat deze mensen bezielt’, en benadrukte hij dat de rellen in zijn ogen niets te maken hebben met de strijd voor vrijheid.

Bekijk hieronder meer foto’s van hoe het er in Eindhoven aan toeging.