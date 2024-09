Ren Hang schiet onbeschaamd naakt

De jonge fotograaf en dichter Ren Hang woont en werkt in Beijing en maakt – zeker voor Chinese begrippen – provocerend werk. Naakte lichamen worden bizarre sculpturen die zowel grappig als mysterieus zijn. Een simpele achtergrond, soms wat dieren of bloemen erbij, geen ingewikkeld studiolicht maar gewoon recht vooruit flitsen: het helpt allemaal mee om de foto’s een zekere directheid te geven, alsof je een kijkje krijgt in de lucide dromen van Ren, die zijn vrienden en modellen ontdoet van alle restricties om vrij te bewegen.

Onderstaande en meer werken zijn van 27 januari tot 12 maart te bewonderen in fotomuseum FOAM in Amsterdam.

Alle foto’s © Ren Hang, met dank aan Stieglitz19